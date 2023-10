Encore plus de chasseurs sur la ZEC Trinité

« Une excellente année », voici comment Georges Gagnon, directeur général de la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) Trinité, décrit la saison 2023 de la chasse au gros gibier, avec plus de 30 chasseurs supplémentaires que l’an dernier.

Le directeur général a enregistré 92 chasseurs sur le territoire de la ZEC Trinité et a dénombré 16 bêtes abattues durant la période de chasse du 23 septembre au 9 octobre. De ce nombre, ont été déclarés six femelles, huit mâles et deux veaux.

En comparaison, en 2021, il mentionne que la ZEC a enregistré environ 60 chasseurs et 13 bêtes capturées. Pour M. Gagnon, l’explication de cette hausse est simple : « C’est un peu normal, parce que c’est l’année où les gens ont droit à tout, donc les [mâles], les femelles et les veaux. »

« L’année où les gens ont droit à tout à la chasse au gros gibier, on a une bonne augmentation de chasseurs », précise-t-il.

En revanche, même en 2021, la dernière année où cela était possible, il y avait moins d’abattage que durant la saison qui vient de terminer. « D’après moi, avec les feux dans le nord, je crois que les bêtes sont descendues. On ne se cachera pas qu’avec les feux en arrière de Sept-Îles, même à l’arrière de Baie-Comeau, les bêtes se sont rapprochées un peu plus », ajoute M. Gagnon, qui croit que cela expliquerait la bonne année que la ZEC a connue.