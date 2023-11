Héma-Québec dépasse son objectif de dons à Baie-Comeau

L’appel aux dons de sang lancé par Héma-Québec a été entendu par les Baie-Comois. Les journées de collecte au centre commercial Laflèche, tenues les 30 et 31 octobre, ont répondu aux attentes.

Pour ces deux jours, ce sont plus de 403 personnes qui ont levé leur manche pour la cause, dont plus de 25 nouveaux donneurs et 50 personnes du groupe sanguin O négatif (donneur universel). Aussi, déjà plus de 180 rendez-vous ont été pris pour la collecte de mai 2024.

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers vous et tous les bénévoles. Il convient de souligner que le succès de cette collecte est le fruit de l’implication et de la collaboration de chacun d’entre vous » exprimait ce matin Marion Fortin, conseillère en recrutement de donneurs et expérience client Héma-Québec.

Au mois d’octobre, Héma-Québec a lancé un appel aux dons à la suite de la pénurie de sang dans la région. L’organisme cultivait un objectif de 200 personnes par jour. Celui-ci a été relevé à 101 %, au grand bonheur des organisateurs.

Pour rappel, une personne a besoin de sang au Québec toutes les 80 secondes. Chaque année, les hôpitaux du Québec utilisent près de 250 000 poches de sang et seulement 3 % des Québécois admissibles au don de sang contribuent à la réserve collective gérée par Héma-Québec.