Sixième victoire consécutive du Drakkar

Amorçant un périple de trois matchs en quatre jours sur la route, le Drakkar a disposé des Cataractes de Shawinigan mercredi soir au compte de 4-2. Alors que les Nord-Côtiers l’emportaient dans une sixième rencontre de suite, l’équipe de la Mauricie baissait pavillon pour une cinquième fois en autant de sorties.

Multipliant les bons jeux de bâton, les tirs bloqués et les replis rapides, les deux équipes en présence ont offert de belles séquences défensives. Serrée jusqu’à la fin, cette guerre de tranchées aura certainement satisfait les 2899 spectateurs au Centre Gervais Auto. Après des échanges de buts dans les deux premières périodes, c’est le Drakkar a fini pris le dessus dans l’engagement final.

La recrue shawiniganaise de 17 ans Mathis Langevin avait la lourde tâche d’affronter la première équipe au classement général et la meilleure attaque du circuit à l’occasion de son premier match junior majeur. Force est d’admettre que malgré la difficulté de la tâche, le jeune gardien de but ne s’en est pas mal tiré du tout.

La troupe de Jean-François Grégoire se rendra sur la couronne nord de Montréal pour affronter l’Armada de Blainville-Boisbriand vendredi et samedi.

Sommaire de la rencontre

En mi première période, le meilleur avantage numérique du circuit Cecchini n’a besoin que de trois secondes pour produire. Sur une mise en jeu remportée par Félix Gagnon, la rondelle aboutie sur le bâton de Justin Gill, isolé du côté droit. Le meilleur pointeur de la LHJMQ fait mouche et ouvre la marque.

La réplique des Cataractes est toutefois rapide, survenant 41 secondes plus tard. Le défenseur Jordan Tourigny, se portant alors en attaque profondément en zone du Drakkar, se défait habilement de Mattias Gilbert avant de repérer Kody Dupuis dans l’enclave. Son lancer sur réception ne donne aucune chance à Philippe Bourdages.

À l’occasion de son second jeu de puissance de la partie, le Drakkar se fait prendre à contre-pied. Le vétéran de 20 ans Lou-Félix Denis, qui a joué un fort match, inscrit déjà un quatrième but en désavantage numérique cette saison, après avoir battu Justin Poirier et Matyas Melovsky à sa ligne bleue pour s’échapper.

Shawinigan joue de malchance en fin de deuxième, étant jusqu’à ce moment presque sans bavure défensivement. La passe d’Isaac Ménard derrière son filet dévie sur le patin de l’officiel qu’y s’y trouvait. Justin Gill, qui passait par là, rejoint Jules Boilard dans la zone payante, qui ne rate pas pareille occasion pour créer l’égalité.

Bénéficiant d’un jeu de puissance obtenu à la conclusion du deuxième vingt, le Drakkar montre les dents en début de troisième et dispute de bonnes présences en zone adverse. À force de travail, les Nord-Côtiers en profitent; Anthony Lavoie marque de la ligne bleue, le gardien ayant perdu la rondelle de vue entre temps.

Bien qu’ils ne baissent pas les bras, les Cataractes voient leurs attaques être repoussées par Philippe Bourdages jusqu’à la fin. Dans la dernière minute de jeu, Justin Poirier scelle l’issue du match dans un filet désert. Le petit attaquant obtient finalement un but, alors que Mathis Langevin lui a réservé quelques bons arrêts plus tôt dans la soirée.

En bref

Dans les dernières secondes au cadran, Olivier Lemieux a reçu une punition majeure pour mise en échec par-derrière, en plus d’une extrême inconduite de partie. Dans les circonstances, des mesures disciplinaires supplémentaires pourraient suivre.

Le Drakkar a dû jouer à cinq défenseurs pour une bonne partie de la rencontre, alors que Zachary Lessard ne l’a pas complétée.

Isaac Dufort purgeait le deuxième et dernier match d’une suspension pour mise en échec par-derrière. De son côté, Niks Fenenko ratait le premier de trois matchs de suspension pour abus physique envers un officiel.