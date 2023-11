Grève dans les écoles de l’Estuaire le 6 novembre

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a reçu un avis de grève de la part de son personnel en prévision du 6 novembre. De minuit à 10 h 30, le personnel enseignant, de soutien et professionnel de l’ensemble de l’organisation exercera légalement son droit de grève.

« Considérant qu’il est impossible d’assurer la sécurité des élèves et des bâtiments pendant cette période, nous avons pris la décision de suspendre les cours pour l’avant-midi du 6 novembre, et ce, tant au primaire qu’au secondaire, à l’éducation des adultes et en formation professionnelle », dévoile la directrice générale Nadine Desrosiers, dans une lettre envoyée aux parents.

Le service de transport pour les élèves du primaire et du secondaire s’effectuera pour l’après-midi comme s’il s’agissait de l’entrée du matin. Des précisions sur l’horaire du début des circuits seront transmises par les écoles.

Au primaire, les services de garde ouvriront leurs portes pour la plage horaire du midi et l’horaire habituel s’appliquera pour le reste de la journée.

« Nous nous excusons des conséquences de ce débrayage hors de notre contrôle pour les familles de nos élèves », déclare Mme Desrosiers.