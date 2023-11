Les élèves de la Côte-Nord ont-ils quelque chose dans le ventre ?

Les milliers d’élèves des écoles primaires et secondaires de la Côte-Nord ont-ils suffisamment de nutriments pour commencer leur journée ? Le Club des petits déjeuners du Québec est une des solutions pour combler ce manque qui devient de plus en plus important dans la région, mais également dans l’ensemble de la province.

L’insécurité alimentaire est devenue une réalité importante pour les citoyens de la Côte-Nord. Les organismes, les banques alimentaires et les frigos communautaires sont les quelques solutions existantes dans la majeure partie de la région.

Le Club des petits déjeuners propose la mise en place de ce service, et ce gratuitement pour les écoles dans le besoin. Actuellement, 15 écoles bénéficient du service dans la région, soit des établissements de Pessamit à Blanc-Sablon. Sept écoles sont sur la liste d’attente pour avoir droit à ce service et 29 sont éligibles puisque celles-ci sont considérées être dans un milieu défavoriser.

« Actuellement, nous avons un manque de fonds important », soutient Mme Marie-Claude Bienvenue, vice-présidente des relations gouvernementales et municipales du Québec pour l’organisme du Club des petits déjeuners. L’organisme supplie le gouvernement de mettre ces données à jour puisque ceux-ci datent de 2018 pour pouvoir offrir le financement nécessaire à toutes les écoles dans le besoin.