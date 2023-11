Un nouveau film s’ajoute à la programmation de Ciné4 à Baie-Comeau

Un nouveau film s’ajoute à la programmation de Ciné4 pour le 15 novembre. Le long-métrage franco-belge La passion de Dodin Bouffant, réalisé par Trần Anh Hùng et sorti en 2023, sera présenté aux amateurs du cinéma de répertoire.

Il s’agit de l’adaptation du roman suisse La Vie et la Passion de Dodin-Bouffant gourmet (1924) de Marcel Rouff. Le film a été présenté en compétition officielle au festival de Cannes 2023, où il a remporté le prix de la mise en scène.

Synopsis

Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l’admiration réciproque est née une relation amoureuse.

De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres qui vont jusqu’à émerveiller les plus grands de ce monde.

Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n’a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu’il n’a encore jamais fait : cuisiner pour elle.