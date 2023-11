Septième victoire de suite du Drakkar

L’Armada a donné quelques sueurs froides au Drakkar en fin de match, mais les Nord-Côtiers sont tout de même sortis victorieux de leur premier duel contre l’Armada à Boisbriand, au compte de 5-3.

Menant 4-0 avec moins de cinq minutes à jouer, les Nord-Côtiers ont cependant vu leurs adversaires les rattraper. « Je me disais : “Voyons, qu’est-ce qui se passe ?” C’est le but en désavantage numérique qui a fait mal. On avait un peu baissé notre garde et ça a donné autre chose après ça », a dit l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire après la partie.

N’eût été du relâchement des les dernières minutes, le Drakkar a franchement joué un excellent match de route. Baie-Comeau a concédé peu de surnombres et commis très peu de revirements. Physiquement, le Drakkar a également dominé 26-16 au chapitre des mises en échec. « On a joué un super bon match pendant 55 minutes. On a été exactement dans notre plan de match et on ne leur a pas donné grand-chose pour créer du momentum. On était en contrôle et nos décisions étaient bonnes. », ajoute le pilote du Drakkar.

Pour une deuxième partie consécutive, le quatrième trio, composé des recrues Jabez Seymour, Olivier Lampron et Olivier Lemieux, a connu un fort match, bien qu’ils ne se retrouvent pas sur la feuille de pointage. « Ils ont ramené le match qu’ils ont joué à Shawinigan. Quand ils jouent comme ça, ça permet de les envoyer sur la glace et de reposer les autres. Nos trois premières lignes jouaient bien et eux continuaient à mettre de la pression », a conclu Grégoire.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau au même endroit demain après-midi.

Sommaire du match

Justin Poirier profite de la chute d’un défenseur adverse dans le coin gauche pour s’emparer de la rondelle. Il remonte la zone et décoche un fabuleux tir de poignets vif dans la lucarne côté rapproché. La rondelle étant ressortie immédiatement, plusieurs croyaient qu’elle avait frappé la barre transversale. Bien placé, l’officiel a cependant immédiatement signalé le but.

Dès la séquence suivante, le Drakkar double son avance. Raoul Boilard soutire habilement la rondelle au défenseur Théo Lemieux pour s’amener en attaque. En surnombre, il rejoint son frère Jules à sa droite, qui a raison du gardien de l’Armada.

Les Boilard en remettent sur un scénario pratiquement identique en fin de deuxième période. Raoul déborde à nouveau Théo Lemieux et rejoint Jules à sa droite, qui complète à nouveau la manœuvre. Cette fois, Émile Chouinard est complice.

En troisième, Justin Gill en replis coupe la sortie de zone de l’Armada, permettant à Poirier de s’emparer de la rondelle. S’avançant dans l’enclave, il marque à la gauche de Charles-Edward Gravel. Il devient du coup le premier joueur à atteindre le plateau des 15 buts dans la LHJMQ cette saison.

Olivier Ciarlo cède finalement une première fois avec un peu plus de quatre minutes à jouer, alors que l’Armada profite de son sixième avantage numérique de la partie. La rondelle dévie sur Alexis Bourque, posté tout juste devant le gardien baie-comois.

Ce but revigore les locaux, qui en rajoutent à peine 18 secondes plus tard. Le vétéran Jonathan Fauchon déborde Alexis Mathieu en pleine vitesse sur l’aile droite et déjoue Ciarlo côté bouclier.

De retour dans le match plus que jamais, Mathieu Turcotte retire son gardien au profit d’un sixième patineur, mais Félix Gagnon lance rapidement dans la cage abandonnée.

L’Armada réussit cependant à enfiler un troisième but dans les dernières secondes du match, œuvre de Justin Carbonneau.

En bref

Remis d’une blessure à l’épaule, Julien Lanthier revenait dans l’alignement après avoir raté les huit dernières parties.

Après avoir purgé deux matchs de suspension pour mise en échec par-derrière, Isaac Dufort était également de retour au jeu. La suspension de Niks Fenenko est cependant toujours active, le défenseur letton ratera également le match de demain pour la conclure.

Bien qu’il ait fait un excellent jeu sur le deuxième but de Justin Poirier, Justin Gill est blanchi de la feuille de pointage pour la première fois en neuf parties. Au cours de cette séquence, le vétéran a récolté 22 points.