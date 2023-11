Médias: le Bloc veut un fonds d’urgence de 50 millions $ pour « arrêter l’hémorragie »

Le Bloc québécois souhaite que le gouvernement de Justin Trudeau lance un fonds d’urgence de 50 millions $ pour les médias.

«Je pense qu’on a passé l’étape des drapeaux rouges, des boutons d’alarme. On est rendu vraiment sur le bouton de panique. Il faut qu’on réagisse maintenant, on n’a plus le luxe d’attendre», a lancé mardi le porte-parole bloquiste en matière de culture et communications, Martin Champoux, dans le foyer de la Chambre des communes.

Il a soutenu que l’enveloppe réclamée serait une aide temporaire visant à «arrêter l’hémorragie» et pourrait être versée le plus rapidement possible. Cette «mesure pansement» donnerait aussi, selon lui, du temps au fédéral «pour arriver avec d’autres solutions».

M. Champoux a réitéré ses préoccupations face aux compressions budgétaires dans plusieurs salles de nouvelles au cours des dernières années. Il n’a pas manqué de mentionner la restructuration de TVA annoncée la semaine dernière.

Selon le calcul des bloquistes, le montant de 50 millions $ équivaut à «trois mois» de ce que pourraient être les retombées, pour les médias, de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi C-18, prévue en décembre.

Cette législation, aussi appelée Loi sur les nouvelles en ligne, vise à forcer les géants du numérique tels que Google et Meta à conclure des ententes d’indemnisation avec les médias d’information pour le partage de leur contenu.

«On ne voulait pas (…) arriver avec un chiffre sorti des nuages, puis qui venait de nulle part», a dit l’élu.

Sa formation politique propose aussi la tenue «d’états généraux sur l’avenir des médias».

En mêlée de presse, la ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, a dit mardi matin que le gouvernement «regarde ce qu’(il) peut faire pour les soutenir davantage dans cette période de transition».

Elle a relevé que des programmes d’aide aux médias existent déjà, bien que le fédéral examine ses options. «Également, ce qui est important, c’est de continuer à avancer avec la modernisation de nos lois», a-t-elle ajouté.

En plus de C-18, le déploiement des dispositions de la nouvelle loi C-11 ayant modernisé la Loi sur la radiodiffusion est en cours.