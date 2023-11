Une boutique de Noël éphémère au Centre Manicouagan

Le 10 novembre s’est déroulée au Centre Manicouagan de Baie-Comeau l’inauguration d’une boutique éphémère de Noël intitulée Noël espérance pour tout le monde. Suzanne Valois, accompagnée par Camille Gravel pour cette première semaine, exposera ses œuvres jusqu’au 16 décembre.

Suzanne Valois est une artiste qu’on ne présente plus dans la région. Précédemment, elle exposait avec le Sapin d’Art, mais pour ses dernières années, elle a voulu avoir ses couleurs à elle, sa touche personnelle.

Pour se faire, elle a donc choisi d’ouvrir son propre local afin de pouvoir être maître de son art. Pour l’aider, elle invite un artiste local chaque semaine ce qui lui permet aussi de diversifier sa boutique. C’est Camille Gravel qui commence le bal de cette initiative de partage d’expériences.

Suzanne Valois

Forte d’une grande expérience, Suzanne Valois confectionne ses produits principalement par la restauration d’objets qu’on lui ramène, qu’elle repeint à la main ou qu’elle modernise avec sa créativité débordante. Cette façon écoresponsable de travailler lui permet d’être très attractive avec le prix de ses œuvres, allant de 30 $ à 200 $ pour ses plus gros morceaux.

Lorsqu’on lui demande comment est né le thème de sa boutique éphémère, l’artiste confie : « Quand les gens achètent, c’est un cadeau que je leur fais. Je suis toujours contente, c’est de l’émerveillement. Et quand on s’émerveille, il y a de l’espérance dans notre cœur. »

Camille Gravel

C’est lors de cette semaine riche en émotions que l’artiste Camille Gravel fête son premier anniversaire professionnel. Si aujourd’hui elle réalise son rêve d’enfant, cette inauguration est très significative pour elle. L’artiste, reconnaissable par son style atypique, peint principalement sur de l’aquarelle avec du café comme matière première.

« C’est ma signature, on me reconnaît pour mon café. C’est monochrome et chaleureux, c’est ma marque », exprime la Baie-Comoise qui, un an auparavant, ne pensait pas faire autant de chemin lors de ses débuts en tant que professionnelle.

Camille Gravel a dévoilé sa dernière œuvre le matin même en exclusivité. Très symbolique à ses yeux, elle divulgue ses maîtres mots : confiance, émergence, opportunité et grandeur. « Des mots puissants, pour une femme forte et confiante avec des rêves aussi grands que des montagnes, et un horizon qui représente l’infini des possibilités encore inexplorées », définit-elle.

Pour les prochaines semaines, seront exposées dans la boutique les œuvres de Gwendeina Perry et France Parent, Nadya Larochelle et Marie Claude Pelletier ainsi que Chantale Cayer.