Le Marché de Noël Manicouagan s’amène au parc des Pionniers

Une première édition du Marché de Noël Manicouagan sera tenue au parc des Pionniers de Baie-Comeau du 14 au 16 décembre. Cette occasion d’effectuer les derniers achats des fêtes chez les 25 exposants pourrait devenir une nouvelle tradition de chez nous.

C’est dans une ambiance festive et chaleureuse que les entreprises d’ici présenteront leurs produits et créations. On y retrouvera des pâtisseries, bières, cocktails, séances photos, restauration, artisanat, bijoux et plus encore.

Deux entrepreneures baie-comoises sont à la tête de ce projet d’envergure. Anne-Marie Hachey, propriétaire de la chocolaterie TouChokola’T, et Julie Bérubé, copropriétaire de la Ferme Manicouagan et de Granijem, agissent comme coprésidentes du comité organisateur de ce premier rendez-vous.

La Maison des familles de Baie-Comeau ainsi que Innovation Développement Manicouagan se joignent aussi à l’initiative tout comme a conseillère du quartier Sainte-Amélie, Lysandre St-Pierre, et des citoyens engagés.

« Le Marché de Noël Manicouagan a été créé pour réchauffer le cœur des Manicois et Manicoises en les mettant dans l’ambiance festive des fêtes de fin d’année. Les gens ont besoin de plus d’occasions de se rassembler. Cet événement ne met pas seulement les entrepreneurs et les artisans de notre région de l’avant, il nous permet de redonner à notre communauté et à faire grandir notre sentiment d’appartenance à notre belle Côte-Nord », souligne Mme Hachey, visiblement fébrile à l’approche du grand jour.

« L’idée derrière le Marché de Noël est de rassembler les familles, de séduire les gens par la diversité des produits locaux, le tout dans une ambiance festive. On veut créer la magie de Noël et le fait d’être à l’extérieur donne le ton au marché. Le climat plus frais donne l’envie de se réchauffer le cœur et de se faire plaisir », renchérit sa partenaire d’aventure, Julie Bérubé.

Plusieurs commanditaires ont répondu présents. Les profits générés par l’événement seront remis à la Maison des familles de Baie-Comeau et dédiés au programme d’intervenant de proximité. Il permet aux familles d’avoir accès à de l’accompagnement, de l’écoute, du soutien et des outils destinés aux enjeux qu’elles vivent.

Beau temps mauvais temps

Le Marché de Noël Manicouagan se tiendra beau temps mauvais temps. Les visiteurs y sont attendus de 18 h à 21 h les jeudi et vendredi et de 10 h à 16 h le samedi.

Plusieurs activités seront proposées pendant les trois jours. On peut penser à de la danse, des chorales et du théâtre déambulatoire.

La Maison des familles profitera aussi de l’ambiance festive qui régnera sur place pour y tenir sa traditionnelle fête de Noël.