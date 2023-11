Des cantaloups pourraient avoir provoqué des éclosions de salmonellose

L’Agence de la santé publique du Canada affirme que les cantaloups de marque Malichita ont probablement provoqué une éclosion de salmonellose dans cinq provinces.

Elle indique qu’en date de mercredi, il y a eu 26 cas confirmés en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Six personnes ont été hospitalisées.

L’agence conseille aux Canadiens de jeter un cantaloup dont ils ne connaîtraient pas la marque.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a diffusé des rappels d’aliments plus tôt ce mois-ci, notamment pour les cantaloups entiers, les cantaloups prédécoupés et les plateaux de fruits utilisant la marque Malichita.

Elle a également rappelé certains ananas, melons miel et pastèques prédécoupés qui ont été manipulés aux côtés des cantaloups Malichita.

Les autorités canadiennes collaborent avec la Food And Drug Administration (FDA) et les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, où des éclosions de salmonellose liées aux cantaloups ont également eu lieu.

Les symptômes d’une infection à la salmonellose comprennent de la fièvre, des frissons, des vomissements, de la diarrhée, des maux de tête et des crampes d’estomac.

La plupart des gens se rétablissent en une semaine environ, mais les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque plus élevé de tomber gravement malade.