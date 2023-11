Le Front commun devant le bureau du député Montigny

Ce sont près de 200 manifestants aujourd’hui qui se sont arrêtés devant le bureau du député de René-Lévesque, Yves Montigny, à Baie-Comeau, pour la dernière journée de trois jours de grève.

L’ensemble des représentants syndicaux du Front commun s’y trouvaient, après des arrêts à Havre-Saint-Pierre et à Sept-Îles.

« On a fait un rassemblement en face des bureaux d’Yves Montigny pour marquer cette grève-là. […] C’est un événement quand même historique dans le cadre de notre négociation. On est plus d’un demi-million de travailleurs en grève », lance Maude Fréchette, représentante nationale pour l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Appui

« On sent l’appui de la population. La population n’est pas dupe. Elle voit qu’on manque de services en santé, qu’on manque de services en éducation. Elle voit qu’il y a de plus en plus de jeunes qui sont en difficulté et qu’il y a aussi plus de demandes, entre autres, avec la DPJ », remarque Rémi Thériault, président du syndicat de l’enseignement de la Haute-Côte-Nord et représentant de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Du respect

Un arrêt s’imposait également ce matin devant les bureaux du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

La raison? « Plusieurs gestionnaires ont franchi la ligne de piquetage devant certains établissements malgré que des gens venaient faire des moyens de pression qui sont légitimes », informe Rémi Thériault.

« On a pris le temps ce matin de s’arrêter un peu plus longtemps devant le Centre de services scolaire pour rappeler le respect qu’on demande de notre employeur, au même titre que notre employeur nous demande un respect dans cette négociation-ci », souligne ce dernier.

« On voulait rappeler que le respect, ça fonctionne des deux côtés », poursuit-il.