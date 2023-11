École de Godbout : le Centre de services scolaire de l’Estuaire confirme la fermeture

La décision est finalement tombée le 20 novembre. L’école Monseigneur-Labrie de Godbout n’ouvrira pas ses portes l’an prochain alors qu’un sursis lui avait été accordé par le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire. Le nombre d’élèves est insuffisant pour la garder ouverte.

Réuni en assemblée publique, le conseil d’administration du CSS de l’Estuaire a décidé « de maintenir la décision de fermeture et de suspendre les services éducatifs à Godbout pour l’année scolaire 2024-2025 », confirme la régisseuse aux communications, Patricia Lavoie.

Toutefois, cette décision n’est pas encore définitive. Une dizaine de personnes de Godbout et les représentants de la municipalité ont fait valoir que des projets de développement étaient en cours et qu’ils avaient besoin de temps pour les réaliser, toujours dans le but d’augmenter le nombre d’élèves fréquentant l’école à 15.

« Les administrateurs ont laissé la porte ouverte et donné une chance à la communauté de prouver que le nombre d’élèves pouvait s’accroître suffisamment pour assurer la viabilité de l’école », raconte Mme Lavoie, par courriel.

« Donc, si d’ici la rentrée 2025-2026, le nombre d’élèves potentiels à l’école de Godbout atteignait le nombre de 15, nous pourrions y offrir à nouveau des services éducatifs, mais dans le cas contraire, elle sera fermée de façon définitive », ajoute-t-elle.

Relocalisation

Pour l’année prochaine, les six élèves de l’école Monseigneur-Labrie seront relocalisés dans des établissements scolaires à proximité. En fait, le choix de l’école revient aux parents.

« Les parents auront le choix d’envoyer leurs enfants à l’école Boisvert à Baie-Comeau ou à l’école St-Joseph de Baie-Trinité. Le service de transport sera organisé par le Centre de services scolaire vers l’endroit qui sera choisi par une majorité de parents », explique la porte-parole.

Historique

Rappelons que la décision de fermeture de l’école de Godbout ne date pas d’hier. Comme le prévoit le processus en vertu de la Politique de maintien et de fermeture des écoles et de modifications de certains services éducatifs, un avis d’intention de fermeture avait été adopté par le conseil d’administration en mai 2022.

« Il s’en est par la suite suivi, comme le prévoit la Politique, un processus de consultation ayant notamment donné lieu à une rencontre de consultation publique à Godbout en septembre 2022 », témoigne Patricia Lavoie.

Par la suite, lors de la séance du conseil d’administration du 20 février 2023, les administrateurs du CSS de l’Estuaire avaient confirmé leur décision de fermeture en laissant toutefois un sursis jusqu’en novembre de cette année.

Ils souhaitaient laisser l’opportunité au comité Sauvons notre école de mettre de l’avant les actions qu’ils leur avaient exposées et qui devaient attirer des familles à Godbout, donc des élèves à l’école.

Dans la résolution du 20 février, il y avait deux éléments que le comité devrait être en mesure de démontrer pour que le conseil d’administration revienne sur sa décision de fermeture.

D’abord, que l’école Mgr-Labrie accueille désormais 15 élèves tel que prévu à la Politique de maintien et de fermeture des écoles et de modifications de certains services éducatifs.

Ensuite, que La Municipalité de Godbout et le CISSS de la Côte-Nord et/ou d’autres locataires aient signifié par écrit leur volonté d’occuper une partie des locaux de l’école Mgr-Labrie et leur engagement à partager les coûts de rénovations si nécessaire ainsi que les coûts d’entretien continu.

« Actuellement, aucune de ces deux conditions n’a été remplie », soutient Mme Lavoie.

Le maire de Godbout, Guy Côté s’est exprimé sur le sujet hier.