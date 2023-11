16 M$ pour soutenir Anticosti, patrimoine mondial de l’UNESCO

Québec allongera près de 16 millions de dollars pour soutenir le rayonnement d’Anticosti en tant que patrimoine mondial de l’UNESCO, premiers résultats concrets des travaux menés par le comité interministériel mis sur pied à cette fin. Les investissements s’échelonneront sur les cinq prochaines années, soit de l’exercice 2023-2024 à l’exercice 2028-2029 et s’ajoutent à la subvention de 700 000 $ accordée l’été dernier à la MRC de Minganie.

Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Benoit Charrette et la ministre responsable de la région de la Côte-Nord Kateri Champagne Jourdain étaient présents sur l’île pour faire l’annoncer.

Les investissements se déploieront selon deux grands axes. Dans un premier temps, l’amélioration et la consolidation du patrimoine bâti de la Sépaq à Anticosti (5 millions de dollars). Ces deniers serviront à « rénover et de consolider certains hébergements, tant pour les membres du personnel que pour la clientèle du parc national, de la pourvoirie Sépaq Anticosti et de l’Auberge Port-Menier, ainsi que de mettre à niveau certaines infrastructures d’alimentation et de traitement des eaux potables et usées ».

En second lieu, le maintien et amélioration des infrastructures de transports routiers (10,5 millions de dollars, soit le remplacement du pont de la rivière à l’Huile et du ponceau de la rivière Trois Milles ainsi que la réfection d’une partie du chemin Henri-Menier, d’ici 2025.

L’embauche d’une personne-ressource dédiée à l’amélioration de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la municipalité de L’Île-d’Anticosti pour une période de trois ans est également prévue.