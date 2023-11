Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan : le tournoi de hockey de rue de retour

Olivier Donnais et de Jean-François Gauthier seront les présidents d’honneurs de l’évènement 2024 qui se tiendra le 13 janvier 2024. Encore une fois cette année, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan poursuit sa campagne de financement avec un objectif précis soit 1 M$.

L’évènement qui se tiendra à l’extérieur de la polyvalente des Baies de Baie-Comeau souhaite attirer le maximum d’équipe à quatre joueuses ou joueurs et de spectateurs. « Nous invitons les membres de la communauté accompagnés de leur famille à venir célébrer à nos côtés ce beau moment », a souligné Marly Barry, agente au développement philanthropique et à la communication de l’organisme Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

L’édition 2023 avait d’ailleurs permis de récolter une somme record soit celle de 20 735 $. Il y aura une catégorie féminine et masculine et chacune des équipes est assurée de participer à un minimum de trois matchs amicaux.

Nouveautés 2024

Le traditionnel repas hot dog qui est servi à la cantine sera remplacé par des burgers de briquette et de porc effiloché. La soirée festive débutera à 18 h et sera agrémentée par la présence de plusieurs chansonniers.

Une réelle différence

« Les dons faits à Centraide sont investis judicieusement, dans des organismes fiables et bien implantés dont le but est d’éliminer la pauvreté et l’exclusion sociale », a rappelé Mme Barry.

C’est plus de 1 500 organismes et projets communautaires qui viennent en aide à près de 1,5 million de personnes au Québec. En HauteCôte-Nord et dans la Manicouagan, ce sont 14 354 personnes en situation de vulnérabilité qui ont été aidées en 2022-2023, via les 33 organismes soutenus.