Les 25 000 professionnels du gouvernement reportent à 2024 l’exercice de la grève

Les 25 000 professionnels du gouvernement du Québec, qui avaient récemment voté en faveur d’un mandat de grève, reportent son éventuel exercice à 2024.

Il s’agit de 25 000 membres de l’unité fonction publique du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) — un grand syndicat indépendant des centrales, qui n’a pas encore débrayé jusqu’ici.

Ceux-ci travaillent dans les différents ministères et organismes gouvernementaux. Ce sont des analystes en informatique, des inspecteurs, des biologistes, des comptables, des arpenteurs-géomètres, par exemple.

Une instance du syndicat s’est réunie, au cours des derniers jours, et a décidé de donner une chance à la négociation avec le Conseil du trésor jusqu’à la fin de l’année, avant de songer à exercer ce mandat de grève.

Il n’est pas non plus acquis qu’une grève aura lieu dès janvier 2024. C’est la possibilité de déclencher une telle grève qui a été reportée à 2024, a expliqué le SPGQ lundi. Le syndicat dit vouloir rester en phase avec ce qui se passe à la table de négociation.

Il y a une dizaine de jours, les membres du SPGQ avaient voté en faveur de deux mandats de grève, un plus modéré, qui prévoit des grèves de soir, de fin de semaine et de jours fériés, appuyé à 80 %, et un plus musclé, qui prévoit une grève pouvant se déployer en minutes, en heures, en jour et pouvant aller jusqu’à la grève illimitée, appuyé à 70 %.

Une instance du SPGQ s’est alors réunie pour décider ce qu’elle ferait à la suite de ces deux mandats de grève. Et elle a décidé de donner toute la place à la négociation jusqu’à la fin de l’année et de reporter l’éventuel exercice d’un de ces mandats de grève à 2024.