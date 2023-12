Vieux-Poste : Les citoyens demeurent sans garantie

Les explications du maire Michel Desbiens n’ont rien pour rassurer les citoyens qui ont à cœur de protéger le site du Vieux-Poste de Baie-Comeau. Alors qu’ils souhaitent comprendre et obtenir toutes les informations dans ce dossier, ils ont aujourd’hui en main un rapport caviardé. Retour à la case départ.

« Qu’est-ce que cache la ville », demandent trois citoyens rencontrés par le Manic.

Mélanie Bernier-Savard a fait une demande d’accès à l’information afin de mettre la main sur le rapport de l’état du bâtiment du Vieux-Poste.

Elle a reçu une version majoritairement caviardée où il est impossible de déceler les informations sur la désuétude de la bâtisse ainsi que les résultats des inspections.

C’est d’ailleurs ce rapport qui a poussé la Ville a prendre la décision de démolir l’endroit. « On ne peut pas lire grand-chose dans le document. On a aussi demandé la visite du bâtiment avec un [spécialiste] et quelqu’un qui travaille à la Ville et ça aussi c’est refusé », explique-t-elle.

Les citoyens réclament que la Ville leur fournisse ce qu’ils demandent, afin de constater par eux-mêmes la situation et qu’elle réponde à leur demande de rencontre directement au Vieux-Poste.

Par et pour les citoyens

« En ce moment, le monde vient ici et on n’est pas gêné. On a l’impression que ça nous appartient à tous et chacun. On est chez nous », déclare Mélanie Bernier-Savard.

Cette dernière précise son souhait et celui de ses concitoyens. Idéalement, l’endroit doit demeurer pour les citoyens, mais il faut que ceux-ci se sentent impliqués.

C’est plus d’un projet à participation citoyenne qui a été présenté à Ma Ville Ma Voix depuis les quatre dernières années, mais aucun n’a abouti. Cette année, deux projets ont été proposés, mais n’ont pas été retenus.

En catimini

« Ce que je trouve drôle, c’est que [le changement de zonage] s’est fait il n’y a pas si longtemps que ça en réunion spéciale. Donc ça s’est tout fait avant même que Ma Ville Ma Voix soit passée dans les journaux », s’étonne pour sa part Mario Dionne.

Pour lui, cela ne fait qu’ajouter une autre « magouille municipale », citant aussi le dossier du club d’haltérophilie. « Ça devient frustrant », s’exclame-t-il.

Notons que la pétition pour sauver le Vieux-Poste est toujours en ligne.

À lire aussi :