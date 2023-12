Vieux-Poste : Michel Desbiens met les choses au clair

« Il n’est aucunement question que les citoyens perdent accès à ce coin-là », défend le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, concernant le site du Vieux-Poste.

Revirement de situation il y a quelques semaines dans le dossier du Vieux-Poste, la Ville a fait savoir qu’un promoteur privé est intéressé par l’emplacement.

Cela a soulevé bien des inquiétudes des citoyens qui craignent perdent un site historique, auquel ils sont attachés.

Mais le maire veut que ce soit clair : « Si, dans les discussions qu’on a avec des promoteurs, c’est qu’il n’y ait plus d’accès pour le public, il n’y a rien qui va se faire là. »

Inspection du bâtiment

Un avis datant de 2019 pour la partie entreposage du bâtiment. « On avait déjà l’avis de 2019 que cette partie-là était complètement désuète. On ne pouvait même plus l’utiliser pour mettre des choses dedans ni entrer », explique M. Desbiens.

« En 2023, on a demandé un avis professionnel pour l’autre côté, la partie avant. Cet avis-là mentionne qu’il y a tout ce que tu veux dedans. Il y a des champignons, de la pourriture. On ne peut plus y aller non plus », poursuit le maire.

Cet avis démontre qu’il en coûterait beaucoup plus cher de remettre à neuf le bâtiment que de le démolir, fait savoir M. Desbiens. « Avec ces avis-là, on a pris la décision de démolir », précise-t-il.

La démolition est prévue pour 2024.

Changement de zonage

Le maire explique le changement de zonage a été fait, parce qu’un promoteur a approché la ville.

« C’est pour regarder la possibilité de s’installer dans ce coin-là. Il n’y a rien de réglé, on est encore en discussion et on est ouvert », indique Michel Desbiens.

Le projet de centre de médecine douce qui a été discuté n’est pas « établi » et « aucune entente » n’a été signée. « On est ouvert à toutes les possibilités », mentionne ce dernier.

