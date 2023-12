L’École de musique Côte-Nord présente son concert de Noël

Les élèves de l’École de musique Côte-Nord présenteront le fruit de leurs efforts le 17 décembre à 14 h au Centre des arts de Baie-Comeau. Réunis pour leur concert de Noël, ils performeront ensemble pour souligner la fin de l’année.

Les spectateurs pourront entendre de la musique allant « du classique au populaire, de toutes les époques, airs de Noël et musiques actuelles », comme le spécifie la directrice générale de l’École de musique Côte-Nord, Pia Di Lalla.

À l’approche du temps des fêtes, cet après-midi musical débutera avec la traditionnelle chorale de Noël du groupe d’éveil musical de Nicole Champagne.



« La pièce qui sera interprétée s’intitule Les Biscuits de Noël, une création de Luce Ducasse, une élève en composition, qui interprétera sa pièce au piano accompagnée à la batterie et à la basse électrique par deux professeurs de l’École de musique », dévoile Mme Di Lalla.

Le spectacle se poursuivra immédiatement par des ensembles à corde, soit l’orchestre débutant suivi de l’orchestre intermédiaire de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau.

Différentes pièces en solo ou duo au piano, au violon, au violoncelle, à la guitare, à la batterie et au chant seront aussi de la partie.

Finalement, des ensembles clôtureront l’événement avec les pièces rock et populaires Ain’t No Sunshine de B. Whiters, Killing in the name of de Rage Against the Machine, What’s Up de 4 Non Blondes et Zombie de The Cranberries.

Les billets sont en vente à la billetterie du Centre des arts de Baie-Comeau.