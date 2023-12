Budget 2024 de Baie-Comeau : une hausse de taxes de 5,25 %

C’est une hausse de taxes de 5,25 % qui caractérise, entre autres, le budget 2024 adopté par la Ville de Baie-Comeau le 11 décembre. « D’autres décisions difficiles à prendre vont venir », déclare le maire Michel Desbiens, qui souhaite maintenir l’équilibre.

« Je me donne la mission de trouver le juste équilibre entre préserver la qualité de vie actuelle, demeurer une ville attractive, et stabiliser les finances de la Ville », fait savoir M. Desbiens.

Michel Desbiens fait référence à « l’ampleur des défis auxquels la Ville fait face ». « Par contre, ce n’est pas un défi insurmontable », mentionne-t-il.

Concrètement, pour le secteur résidentiel en 2024, la valeur moyenne d’une maison se situera à 166 573 $.

Le compte de taxes augmentera en moyenne de 166,57 $ (5,25 %) par résidence et la taxe d’eau augmentera de 9,80 $ pour s’élever à 254,55 $. Au total, la charge fiscale moyenne augmentera de 176,37 $.

Notons qu’il s’agit d’une deuxième augmentation du taux de taxation en deux ans. En 2023, les citoyens avaient dû composer avec une hausse de 5 %.

10 M$ de plus

Les prévisions budgétaires 2024 de la Ville de Baie-Comeau connaissent un bond de 10 M$ par rapport à l’an dernier. Il se chiffre à 89,1 M$.

Un surplus accumulé de 4 M$ permet à la Ville de limiter la hausse de taxes. La prochaine année sera teintée par une augmentation des dépenses d’opération de 7 %.

Inflation

« L’inflation est encore très présente, nos dépenses augmentent également comme tout le monde et ça a un impact sur nos finances municipales », précise le maire.

« Une augmentation du compte de taxes n’est pas une nouvelle réjouissante et nous aurions aimé donner du souffle aux citoyens », a-t-il lancé.

Le taux d’inflation s’établissait 4,75 % en septembre 2023.

Infrastructures coûteuses

Les investissements nécessaires pour l’entretien des bâtiments municipaux représentent une augmentation de dépense de 1,1 M$, notamment pour l’entretien et l’ingénierie.

« Nos infrastructures et nos bâtiments sont vieillissants et leur entretien est criant présentement. On a beaucoup d’argent à mettre sur nos bâtiments. On doit absolument adresser la situation, on n’a pas le choix », déclare le maire.

Réseau électrique

Baie-Comeau augmente son profit net de 500 000 $ pour son réseau électrique pour 2024 en procédant à un ajustement du réseau.

« On a fait cet ajustement à la suite de l’ajout de 11 mégawatts qui seront desservis, suite à l’octroi de blocs énergétiques dans les dernières années », explique Jeanie Caron, trésorière à la Ville de Baie-Comeau.

« On commence à voir enfin l’augmentation de nos revenus et de notre profit net sur le réseau électrique », poursuit-elle. Celui-ci représente 25 % des dépenses de l’année prochaine.

Surplus

« Heureusement, la Ville est avantageusement positionnée avec son surplus cumulé qui aide à équilibrer le budget […]. Par prudence, nous avons cependant décidé de limiter son utilisation annuelle en 2024 et préparer le terrain pour 2025 et 2026 », soutient le maire.

Ce dernier le répète : « Il faut être plus performant et faire des économies. »