Québec vient en aide aux PME de la Haute-Côte-Nord et du Golfe-du-Saint-Laurent

Les petites et moyennes entreprises (PME) de la Haute-Côte-Nord pourront développer des projets grâce à une enveloppe de 75 M$ destinée à revitaliser les territoires.

Le nouveau programme Développement économique pour l’aide à la redynamisation des territoires (DÉPART) est accessible à 25 MRC du Québec, dont deux de la Côte-Nord, soit les MRC de La Haute-Côte-Nord et du Golfe-du-Saint-Laurent.

Il a été lancé par le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon et le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete.

Le programme pourra notamment intervenir dans :

les projets d’investissement (équipements et immobilisations);

les projets d’investissement touristique;

les projets d’investissement post-repreneuriat;

le développement de produits et de procédés innovants.

Il sera possible de déposer des demandes jusqu’au 31 mars 2026. L’aide financière attribuée aux PME prendra la forme d’une contribution non remboursable d’un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 150 000 $ par projet.

« C’est une formidable nouvelle pour toute notre région! L’une de mes priorités a toujours été de revitaliser nos communautés, et ce fonds de 75 millions de dollars est un véritable levier pour y arriver. J’invite les PME et les entreprises collectives des MRC de La Haute-Côte-Nord et du Golfe-du-Saint-Laurent à saisir cette occasion », déclare la ministre Kateri Champagne Jourdain.

« Grâce à DÉPART, les entreprises de la MRC de La Haute-Côte-Nord pourront diversifier et renforcer leurs activités afin d’améliorer l’indice de vitalité économique du territoire. Les PME jouent un rôle clé dans le développement économique de notre région. Ce programme répond directement à leurs besoins », ajoute le député de René-Lévesque, Yves Montigny.