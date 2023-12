Fin du chaos dans les aéroports

À la veille de nombreux déplacements pour la période des Fêtes, le chaos et le temps d’attente dans les aéroports semblent être chose du passé pour les Nord-Côtiers. Les annulations sont de moins en moins fréquentes et des mesures sont mises en place pour assurer la fiabilité du transport aérien.

« Beaucoup de gens nous ont raconté des histoires d’horreur qu’ils ont vécues au mois d’août, de septembre, dans la période la plus difficile », rapporte Yves Montigny, député de la circonscription de René-Lévesque et adjoint gouvernemental de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. « C’était beaucoup des problèmes en lien avec certaines compagnies aériennes, la qualité du service à la clientèle. »

Des rencontres ont eu lieu avec divers transporteurs et des correctifs ont été mis en place dans plusieurs compagnies aériennes. Les entreprises ont procédé à l’embauche de personnel au service à la clientèle, pour améliorer les communications avec les clients et les compagnies.

M. Montigny souligne que ce sont des entreprises privées et que le gouvernement ne peut qu’aider et influencer à assurer un meilleur service aux citoyens. Il peut mettre en place des mesures qui facilitent le travail, mais le service à la clientèle appartient à l’entreprise.

Le site Flight Aware, une société aéronautique numérique qui exploite la plus grande plate-forme de suivi des vols et de données du monde, répertorie six annulations sur environ une cinquantaine de vols pour la semaine du 4 au 7 décembre. Au début de la semaine, les conditions météorologiques étaient difficiles à Montréal et à Québec, ce qui pourrait avoir causé les annulations.

Billets à 500 $

Une certaine confusion règne autour des programmes dans le transport aérien. Yves Montigny clarifie la situation. Le programme de billets à 500 $ est toujours en vigueur et bonifié de dix millions. Un plan d’action est prévu pour assurer des liaisons quotidiennes fiables.

Yves Montigny tient à rassurer les citoyens. Les gens pourront se déplacer dans le temps des fêtes et bénéficier des billets à 500 $.

« Il va y avoir de la place. Les compagnies aériennes nous l’ont dit, ils veulent que ça fonctionne pour la période des fêtes », dit-il. « Le programme PAAR (billets à 500 $) est toujours en vigueur et fonctionne bien. Il y a constamment une augmentation de l’achalandage ».

Il affirme que la première année a démontré que plus de 50 % du budget global du programme d’accès aérien aux régions (PAAR) est destiné à des destinations de la Côte-Nord.

« Non seulement le programme est en vigueur, mais il a été bonifié par un ajout important de 10 millions pour l’année 2023-2024, pour un total de 45 millions », annonce Yves Montigny.

C’est plutôt la compensation aux transporteurs qui a pris fin.

« C’est un programme qui a été mis en place en période COVID et qui a été arrêté. Ça peut avoir amené une certaine confusion », dit-il.

Il s’agissait d’un soutien aux compagnies aériennes.

« Pendant la COVID, les liaisons ont été complètement arrêtées. La région n’était pas accessible ni par la route ni par les airs », explique M. Montigny. « On a compensé les transporteurs pendant cette période. »

La fin de cette mesure n’a pas affecté les services « sauf pour une entreprise qui dessert principalement Mont-Joli, qui a décidé de diminuer ses départs vers d’autres destinations », précise-t-il. « Pascan n’a pas donné d’entrevue. Ils ont juste dit qu’ils arrêtaient leurs liaisons, parce qu’il y avait la fin d’un programme gouvernemental », dit M. Montigny.