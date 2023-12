Ferme Manicouagan : des bûches de Noël qui apaisent la faim

Les élèves du service de garde en milieu scolaire de l’école La Marée de Pointe-Lebel ont remis 244 $ au Comptoir alimentaire l’Escale dans le cadre de la guignolée. En plus de ce montant, 15 familles de Pointe-Lebel pourront déguster une délicieuse bûche ajoutée à leur panier de Noël.

« C’est une façon de sensibiliser les jeunes et, en même temps, de faire un projet avec l’école », explique Éric Gagnon, chef à la Ferme Manicouagan de Pointe-Lebel.

La mission des jeunes élèves se résumait à la décoration de 20 bûches en plus d’être les artistes des boîtes. Ils ont été libres dans leur création tout en étant inspirés de l’entraide communautaire.

« C’était beaucoup plus concret que d’apporter une canne », ajoute M. Gagnon. Le plaisir de décorer tout en sachant qu’ils aideraient leur communauté a été une activité particulièrement gratifiante pour les jeunes filles participantes.

« Elles étaient super contentes de le faire pour les autres et de venir travailler dans la grande cuisine de la Ferme Manicouagan », se souvient le chef pâtissier.

Un retour en 2024

Cette activité sera de retour l’an prochain avec de nouvelles idées et une plus grande préparation, a dévoilé M. Gagnon. Les valeurs inculquées lors de cette activité vont au-delà de la tâche. La patience, l’écoute et le travail ont été mis de l’avant.