5e Souper gastronomique annuel au profit du Centre de prévention du suicide Côte-Nord : Kathleen Gagné veut célébrer la vie

« Il est encore en vie, c’est une bonne nouvelle », résume Kathleen Gagné, le cœur rempli en parlant de son fils Vincent. Mme Gagné est la nouvelle présidente d’honneur de la cinquième édition du souper gastronomique au profit du Centre de prévention du suicide (CPS) de la Côte-Nord qui se déroulera en février.

Vincent, qui a 23 ans aujourd’hui, a fait deux tentatives de suicide au cours de sa vie. Maintenant, il est épanoui et il vit son « métier de rêve », comme l’explique sa mère. Le soutien du CPS Côte-Nord a été primordial.

« Ils ont été là pour lui et pour moi aussi », ajoute Mme Gagné faisant référence au premier événement qui a eu lieu il y a environ 6 ans.

Des suivis avec le principal concerné et avec la maman ont été faits jusqu’à ce que les moments critiques s’estompent. Un sentiment de confiance et de sécurité s’est installé entre la famille éprouvée et les intervenants du CPS Côte-Nord.

Du financement pour sauver des vies

Un souper-bénéfice comme celui du 9 février 2024 permet d’amasser du financement afin d’assurer aux personnes en détresse et à leurs proches toute l’aide nécessaire. Une ligne d’écoute ouverte 24 heures par jour et sept jours sur sept est en place depuis maintenant 30 ans. Elle est destinée à toute personne inquiète et concernée.

Mme Gagné précise que lors du deuxième événement tragique de son fils, le service d’hébergement n’existait pas. « À sa sortie d’hôpital, on aurait pu aller dormir un ou deux dodos pour nous permettre de nous déposer, mais ça n’existait pas », raconte-t-elle.

La mère de Vincent a su à moins de 24 heures que le congé d’hôpital de son fils était prévu. Ce manque de préparation de sa sortie l’a bouleversée et celle-ci a malheureusement eu un accident de voiture par la suite.

Depuis la création du souper-bénéfice annuel, le financement a pu permettre ce service d’hébergement. Il est en place depuis septembre dernier.

De plus, le soutien financier a contribué à la prise de rendez-vous avec un intervenant en face à face ou en visioconférence depuis 2020. Des points de services pour l’intervention en présentiel sont accessibles à Baie-Comeau, Forestville et Sept-Îles, et ce, selon un horaire préétabli.

Une présidente inspirante

Lorsque le comité organisateur du dernier souper annuel a proposé Mme Gagné comme présidente d’honneur 2024, elle a tout de suite accepté. « Aujourd’hui, je raconte mon histoire à moi à titre de proche », précise la femme d’affaires.

Grâce à la générosité de son employeur, la directrice générale chez Honda Jean Dumas de Baie-Comeau peut promouvoir son rôle significatif en toute liberté.

Une vidéo promotionnelle afin de sensibiliser la population et l’inviter à la cinquième édition a permis d’ailleurs la vente de la totalité des billets en moins d’une semaine.

Kathleen Gagné confie qu’elle s’engage à aller à la rencontre des commanditaires personnellement en plus de prendre parole lors du souper sur une note positive et d’espoir.