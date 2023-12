Le ministre Christian Dubé fera le point sur la situation dans les urgences du Québec

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit faire le point mardi après-midi sur la situation dans les urgences du Québec en vue de la période des Fêtes.

Le taux d’occupation sur civière dépassait les 125% dans plusieurs hôpitaux de la province, mardi matin, selon Index Santé.

La situation semblait plus critique dans certaines régions, telles que Lanaudière et les Laurentides où des établissements affichaient un taux d’occupation de plus de 200 %.

«À l’approche des Fêtes, la pression est forte sur nos urgences. Je ferai le point (…) sur l’importance des bonnes pratiques», a écrit M. Dubé sur la plateforme X, lundi soir.

Le Regroupement des chefs d’urgence du Québec a interpellé la fin de semaine dernière le ministre sur la situation qui «s’est détériorée de manière fulgurante» et qui estdevenue «hors de contrôle» dans les urgences des hôpitaux de la province.

Dans une lettre destinée à l’élu caquiste et rapportée par différents médias, le regroupement a décrié l’«inertie» du gouvernement alors que «la crise ne fait qu’empirer».

M. Dubé fera aussi le point sur la vaccination au cours de la conférence de presse de mardi.

Il doit être accompagné du directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, et du président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec et urgentologue à l’Institut de cardiologie de Montréal, le Dr Gilbert Boucher.