Une cheffe invitée pour le concert de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord

L’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN) invite la population à son concert Polaris, le 13 janvier, qui se produira sous la baguette de la cheffe invitée Naomi Woo.

Le chef d’orchestre de l’OSCN, Benoit Gauthier, est heureux de laisser sa place à une invitée le temps d’un concert au Centre des arts de Baie-Comeau.

« C’est vraiment un sentiment spécial pour moi que de laisser l’OSCN dans les mains d’un autre chef d’orchestre. C’est une étape très importante dans la vie d’un ensemble, mais aussi dans la relation que j’ai comme directeur artistique avec l’ensemble », déclare-t-il.

« Il n’y a personne à qui je fais plus confiance comme cheffe que Naomi Woo; elle est dynamique, une étoile montante de la direction au Canada et elle saura contribuer au progrès et au développement du son de l’ensemble », poursuit M. Gauthier.

Élisabeth St-Gelais

Il débutera avec la pièce Kiwetin-acahkos (North Star): Fanfare for the People of the North. C’est une œuvre du compositeur canadien Cri Andrew Balfour.

Ensuite, soprano Innue originaire de Pessamit, Élisabeth St-Gelais se joindra à l’orchestre pour interpréter les plus beaux airs de Mozart.

La seconde partie, tout en Mozart, s’amorcera avec les Variations sur Ah! Vous dirais-je maman!, auxquelles se joindra un chœur d’enfants de l’école Leventoux.

Le concert se terminera avec la Symphonie no 41, K.551. surnommée Jupiter, saluée à l’époque comme le plus grand triomphe de la composition instrumentale.

« Pour moi c’est toujours très important que les artistes qu’on met en lumière à l’orchestre soient liés d’une manière ou d’une autre à la région, comme c’est le cas d’Elisabeth, qui se démarque en ce moment à travers le monde. C’est une fierté de l’avoir parmi nous et de pouvoir redonner aux gens qui l’ont vu grandir », souligne Benoit Gauthier.