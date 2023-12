Chronique LHJMQ | Mes souhaits pour 2024

L’année 2023 tire déjà à sa fin et c’est l’heure des vœux de bonne année.

Voici mes souhaits pour 2024.

— À vous, chers lecteurs du Manic, une belle couverture journalistique de vos enjeux locaux et régionaux. Dans la situation actuelle, c’est un privilège de pouvoir compter sur un média d’information crédible comme le journal que vous tenez entre vos mains. Chérissez-le !

— Aux partisans du Drakkar, beaucoup de victoires, surtout dans les éliminatoires. Vous le méritez ce premier championnat de séries !

— À l’entraîneur-chef et directeur général, Jean-François Grégoire, de bonnes transactions d’ici le 6 janvier. La saison est merveilleusement bien lancée, mais le travail ne fait que commencer…

— À Justin Poirier, la reconnaissance qu’il mérite d’ici le repêchage de la Ligue nationale de hockey, en juin prochain.

— Au Commissaire Mario Cecchini, de meilleures idées que le changement de nom de la LHJMQ, maintenant connue sous l’appellation Ligue de hockey junior Maritimes Québec. Je ne comprends toujours pas pourquoi les propriétaires des équipes ont accepté ça, même si je salue son désir d’essayer de nouvelles choses. Le hockey junior avait cruellement besoin d’un vent de fraîcheur, mais je ne croyais jamais que cela se ferait au détriment de 55 ans d’histoire !

— Au nouveau gardien du Drakkar, Charles-Édward Gravel, d’être à la hauteur de la situation dans les prochains mois. Plusieurs partisans ont encore bien frais en mémoire ce qui s’est passé avec Olivier Michaud en 2003…

— Aux Olympiques et aux Remparts, abonnés aux séries éliminatoires depuis plus de 25 ans, une place en séries. Ces deux équipes ont tiré tout le monde vers le haut avec leur régularité. Au moins une des deux organisations devrait voir sa séquence de fer avec une place en séries prendre fin.

— Aux nombreux joueurs et défenseurs québécois d’Équipe Canada junior, beaucoup de succès dans le tournoi, car si l’équipe canadienne devait connaître des défaillances en Suède, on sait déjà qu’ils risquent d’être les boucs-émissaires dans le reste du pays…

— Aux frères Raoul et Jules Boilard, de continuer d’être de bons ambassadeurs pour le Drakkar dans la prochaine année. Leur venue à Baie-Comeau a fait beaucoup de bien au moral des partisans.

— À la présidente Julie Dubé et aux membres du conseil d’administration du Drakkar, d’autres augmentations d’assistances et des revenus générés dans les murs du Centre-Henry-Leonard. Dans les dernières années, ces gens ont travaillé fort pour assurer la survie du hockey junior à Baie-Comeau et ils méritent de récolter d’autres fruits de leur travail.

— À Marc Denis et Jocelyn Thibault, un vrai suivi à leur rapport sur l’avenir du hockey québécois. Le nerf de la guerre, c’est l’argent et depuis le dépôt de leur rapport, on ne cesse de constater le manque de leadership politique par rapport à leurs recommandations.

— Aux Canadiens de Montréal, une progression supérieure à celle des derniers mois. Quand les Glorieux éternuent, c’est tout le hockey québécois qui a la grippe…

— À notre sport national, une année plus paisible en 2024. Les derniers mois n’ont vraiment pas été faciles pour le hockey, qui doit enfin retrouver la place qu’il mérite.

Bonne année 2024 à tous !