Soccer : 60 jeunes de Baie-Comeau participent au Défi hivernal Beauport

Près de 60 jeunes de l’Association de soccer mineur de Baie-Comeau (ASMBC) ont participé au Défi hivernal Beauport cette fin de semaine. Deux équipes se sont rendues en finale consolation pour la médaille de bronze, mais ont finalement terminé au 4e rang.

Ce tournoi de soccer intérieur s’est déroulé du 5 au 7 janvier et a accueilli 57 équipes d’un peu partout au Québec.

Répartis en six équipes Manic Baie-Comeau des catégories U9 à U14, dont une équipe entièrement féminine, les jeunes « ont profité pleinement de cette expérience mémorable avec leurs familles, amis et entraîneurs de l’Association », selon Mathieu Pineault, responsable des communications pour l’ASMBC.

Résultats

Malgré le niveau de compétition élevée et la nécessité de s’adapter rapidement à des conditions différentes de leur saison intérieure habituelle (surface synthétique et plus grande, format de jeu à 7 contre 7 et ballon régulier), les Baie-Comois « ont démontré de belles habiletés ».

« Une superbe représentation de Baie-Comeau », commente M. Pineault.

Lors de la finale consolation pour la médaille de bronze, l’équipe U10 masculine a tout donné et s’est inclinée 2 à 1 en prolongation contre le Royal Beauport. « Un excellent match de nos jeunes! » souligne l’ASMBC.

Un scénario presque identique s’est produit en U12 masculin alors qu’une des équipes Manic Baie-Comeau a bataillé sans relâche en finale consolation pour la 3e place. À la suite d’une prolongation de 5 minutes, le match a finalement été remporté par le Royal Beauport lors de tirs de pénalité 5 à 4.