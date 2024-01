CHRONIQUE | Place aux choses sérieuses !

Rien ne va plus, faites vos jeux !

La période des transactions étant terminée, on peut maintenant entreprendre le dernier droit de la saison dans le hockey junior québécois.

On ne pourra pas faire de bilan complet des transactions avant la fin de la saison, mais le Drakkar a accompli ce qu’il voulait faire dans la dernière période d’échanges : stabiliser la situation devant le filet et ajouter du muscle et de la profondeur en attaque et en défense.

À prix raisonnable, un autre objectif qui turlupinait le directeur général, Jean-François Grégoire. Ce dernier ne voulait pas mettre tous ses œufs dans le même panier et il a réussi à ne pas trop brûler de cartouches pour l’an prochain.

La question que vous vous posez sans doute : est-ce que Baie-Comeau a pu conserver sa longueur d’avance sur les autres puissances de la LHJMQ, Halifax, Rouyn-Noranda, Drummondville et Victoriaville ?

Personnellement, je pense que l’écart qui séparait le Drakkar de ces formations s’est rétréci, mais les écueils ont été évités. L’ajout d’Angus Booth vaudra son pesant d’or au fur et à mesure que l’on avancera en séries.

Je n’ai pas le choix d’identifier les deux équipes qui ont pu combler une partie du retard qu’elles accusaient sur la meilleure formation junior au Canada : les Huskies et les Voltigeurs.

À eux seuls, ces clubs ont mis la main sur énormément de caractère, d’expérience et de leadership. L’arrivée de Ty Higgins et Samuel Savoie pour Rouyn-Noranda et Kassim Gaudet, Alexis Gendron et Vsevolod Komarov pour Drummondville va transformer leur visage dans les prochaines semaines.

Voici quatre constats sur le Drakkar :

1— Le départ de Philippe Bourdages pour Rouyn-Noranda peut se comprendre, avec la présence du jeune Lucas Beckman, mais ça confirme que Jean-François Grégoire a décidé de jouer son va-tout avec Charles-Édward Gravel…

2— Le noyau du Drakkar demeure assez jeune, en particulier en attaque, dont deux des cinq meilleurs pointeurs sont âgés de 17 ans seulement. Ce sera tout un défi de maintenir la cadence de la première moitié de saison en janvier, février et en mars…

3— Le style physique de l’équipe de la Côte-Nord devra être une carte maîtresse dans les prochaines semaines, mais pas au détriment de la discipline. Le jeu va se resserrer et les unités spéciales joueront un rôle important pour la suite.

4— Matyas Melovsky a connu un excellent Mondial junior avec la Tchéquie, ça pourrait lui donner des ailes à son retour dans la LHJMQ.

L’étoile de la semaine aux… Voltigeurs. Ils ne perdent plus même en l’absence de leur général, Maveric Lamoureux. S’il poursuit sur sa lancée du dernier tournoi d’Équipe Canada junior, en Suède, Drummondville pourrait vite devenir l’équipe de l’heure de la deuxième moitié de saison.

Deux minutes de pénalité à… Sherbrooke. Je comprends le Phœnix de ne pas avoir échangé Samuel St-Hilaire, qui effectuera un retour l’an prochain à 20 ans. Beaucoup moins dans le cas d’Israel Mianscum, une belle monnaie d’échange perdue. Voyons voir si Sherbrooke me fera mentir en séries…