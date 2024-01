Deux élèves de l’école Serge-Bouchard reçoivent la médaille du gouverneur général

Sur la photo, Cassandre et Marika reçoivent la médaille du gouverneur général du Canada des mains du directeur de l’école secondaire Serge-Bouchard, Steve Ahern, et des directrices adjointes de l’établissement, Annie Beaulieu et Julie Perron. Photo courtoisie