73 % du cannabis acheté au Canada proviendrait maintenant d’une source légale

Un sondage annuel de Santé Canada indique que 73 % des répondants disent avoir acheté leur cannabis auprès de sources légales en 2023.

C’est à peu près deux fois plus qu’en 2019, première année qui a suivi la légalisation du cannabis au Canada. En 2022, près de 70 % des répondants disaient acheter leur cannabis de façon légale.

En plus du fait qu’un plus grand nombre de Canadiens achètent du cannabis auprès d’une source légale, le sondage a également révélé que fumer demeurait la méthode de consommation de marijuana la plus courante en 2023, à 63 %. Elle est suivie par la consommation de produits comestibles (52 %) et le vapotage à l’aide d’un stylo vapoteur ou d’une cigarette électronique (33 %).

Par ailleurs, la proportion de répondants qui ont déclaré avoir une consommation plus ou moins quotidienne est dans l’ensemble demeurée stable depuis 2018 (environ 25 %), y compris chez les jeunes (environ 20 %).

Aucune nouvelle tendance nette n’a été observée pour la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois chez les jeunes de 16 à 19 ans, précise Santé Canada.

Les personnes qui avaient consommé du cannabis au cours des 12 mois précédant le sondage ont déclaré qu’elles dépensaient généralement près de 63 $ en cannabis chaque mois, une baisse par rapport aux 73 $ en 2018.

Le sondage de cette année a été mené auprès de 11 690 Canadiens entre mai et juillet 2023. Les experts du secteur préviennent depuis longtemps que les données colligées par les agences gouvernementales sur le cannabis pourraient être biaisées par les répondants eux-mêmes, qui hésitent encore à admettre aux sondeurs qu’ils «achètent au noir».