Ma Ville Ma Voix dévoile les quatre initiatives retenues pour le forum citoyen

Sur les six initiatives qui ont été soumises au vote jusqu’au 14 décembre, quatre poursuivront la démarche Ma Ville Ma Voix. Ce sont celles qui ont obtenu le plus haut score à la suite du cumul des votes de la population et de l’évaluation du comité de développement durable.

Rassembler autour du Basketball

Idée proposée par les jeunes de la région, il s’agit d’aménager des terrains de basketball près de la polyvalente des Baies pour promouvoir l’activité physique, la cohésion sociale et le bienêtre des communautés.

L’Infuseur, un café rassembleur

Ouvrir un café qui deviendrait un lieu rassembleur pour la collectivité baie-comoise. Projet porté par la Maison Alpha ABC Côte-Nord, l’Infuseur aurait une vocation multifonctionnelle pour favoriser les rencontres, stimuler la créativité et contribuer à l’émergence de projets communs.

Ferme urbaine collective

Implanter une ferme urbaine spécialisée en cultures de conservation pour nourrir la ville tout en mettant en valeur le patrimoine agricole de la Manicouagan.

L’Atelier d’à côté

Créer un atelier communautaire pour permettre à la population d’accéder à des outils et à des formations pour apprendre à réparer divers objets.

À noter que ces initiatives résultent d’un appel d’idées et de projets lancé à la population de Baie-Comeau et des environs en septembre dernier. Les citoyens ont ensuite été invités à voter pour leurs trois initiatives préférées. Finalement, ce sont près de 1 200 votes qui ont été enregistrés sur le site de la démarche cette année.

Forum citoyen

Le 20 mars, la communauté est invitée à faire entendre sa voix sur les quatre initiatives priorisées à l’occasion du traditionnel Forum citoyen qui aura lieu au Pavillon Mance à Baie-Comeau. L’objectif de cet événement est de co-définir les conditions gagnantes pour que les projets se déploient dans leur meilleure forme possible, en réponse aux aspirations de la population et aux paramètres de faisabilité.

Ultimement, les projets priorisés pourraient être admissibles au Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, lequel a permis à ce jour de déployer plus de 74 projets de la démarche Ma Ville Ma Voix, représentant un investissement de plus 2,9 millions de dollars.