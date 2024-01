Boisé St-Gilles de Baie-Comeau : une marche en guise de sensibilisation 

Au cours des derniers mois, les utilisateurs du boisé St-Gilles ont pu remarquer une dégradation des sentiers. Des destructions intentionnelles ont été constatées, des gestes dénoncés par l’organisme des Amis du Boisé de la Pointe St-Gilles qui veut sensibiliser la population.

Vandalisme, prélèvements de la faune et de la flore sans autorisation, coupe d’arbres et création de sentiers sans permission, circulation de véhicules tout-terrain et de motoneiges dans des zones d’écologie sensible, sont certains gestes qui ont été observés lors des mois passés.

Afin de conscientiser la population, une marche hivernale a eu lieu le 13 janvier. Une activité rassembleuse dans un contexte de sensibilisation aux règles de conservation du boisé St-Gilles.

Via un communiqué de presse, Nadyre Beaulieu, présidente du conseil d’administration de la Corporation des Amis du Boisé de la Pointe St-Gilles rappelle que le secteur détient un statut de réserve naturelle.

« Il faut ici rappeler à la population, en particulier en lien avec la tempête du 23 décembre 2022, qu’aucun arbre tombé ou coupé ne peut être récolté. Ceci, bien sûr, est directement en lien avec notre statut de réserve naturelle », rappelle la présidente.

Afin d’assurer une régénérescence des sols, il est important de laisser la nature telle quelle, a expliqué le comité.

« Nous tenons aussi à rappeler à la population que le boisé de la Pointe St-Gilles est sur une propriété privée. Certains droits de passage existent, selon des ententes spécifiques entre la Ville de Baie-Comeau et le propriétaire », affirme Mme Beaulieu.

« Nous demandons ainsi à la population, dans le respect du vivre ensemble, que vous soyez de passage ou résidents des quartiers immédiats, de bien respecter les consignes qui s’attachent à l’utilisation du boisé de la Pointe St-Gilles et à son statut de réserve naturelle », conclut-elle.