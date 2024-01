Consultation publique à Baie-Comeau: les citoyens répondent présent

Les citoyens de Baie-Comeau qui ont répondu à l’invitation de la Ville le mercredi 17 janvier ont eu l’occasion de s’exprimer sur leurs préoccupations en matière d’adaptation aux changements climatiques, mais plus largement en matière de préservation de l’environnement et de qualité de vie.

Le terme « adaptation » aux changements climatiques a fait tiquer un citoyen qui y a vu un aveu de défaite. « On ne parle plus de lutte, mais d’adaptation. Ça en dit long », a-t-il déploré. L’un n’exclut toutefois pas l’autre, ont rappelé les représentants de la Ville et de la firme Englobe. Ces derniers ont profité de l’occasion pour présenter le fruit de leur travail jusqu’ici, notamment une synthèse des aléas qui pourraient menacer Baie-Comeau dans un horizon 2071, 2100.

La rencontre avait pour but d’entendre les citoyens sur leurs préoccupations.

Le sujet du nouveau stationnement de l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau sur une partie du parc des pionniers a refait surface. Certains ont déploré le manque de transparence de la Ville dans ce dossier et mis en doute la pertinence de la conversion de cet espace jusqu’ici accessible à tous en espace asphalté réservé aux voitures.

La question du compostage a également fait surface, de même que la préservation des espaces verts, notamment dans les quartiers résidentiels.

Le transport actif, la construction écologique, l’accès à des denrées saines et une plus grande autonomie alimentaire ont été amenés dans les discussions par les Baie-Comois et Baie-Comoises présents.

Rappelons que le plan d’adaptation aux changements climatiques de la Ville de Baie-Comeau sera complété à la fin mars. « On a beaucoup de nuits blanches en perspective », a lancé le chargé de projet Ossama Khaddour.