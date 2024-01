Centre des arts de Baie-Comeau : quand le public et les danseurs ne font qu’un

Le nouveau projet de la compagnie Le fils d’Adrien danse propose une œuvre bien particulière. Le spectacle intitulé SENS va au-delà de la représentation classique. C’est un moment où le public et les danseurs ne font qu’un.

Les représentations de la résidence de création se sont réalisées sur trois soirs, du 15 au 17 janvier, accueillant un public différent à chacune des expériences.

Le premier groupe était composé de personnes âgées de 70 ans et plus, le deuxième était ouvert à tous et des gens du projet MAVIE y étaient. Finalement, la troisième représentation était réservée pour les jeunes de 12 à 20 ans.

Cette rencontre avec un public différent est la source d’inspiration du chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Le fils d’Adrien danse, Harold Rhéaume. « Ç’a toujours fait partie de ma démarche, c’est comme ça que j’ai appris mon métier », explique-t-il.

Le directeur qui désirait devenir comédien a finalement, par hasard, commencé à s’initier à la danse à l’âge de 20 ans grâce à une amie.

En 2000, il ouvre cette compagnie de danse contemporaine basée à Québec et la nomme Le fils d’Adrien danse, en mémoire de son père Adrien, décédé, avant même de l’avoir vu s’épanouir en tant que danseur.

Son histoire teinte aujourd’hui sa façon différente d’offrir aux gens sa nouvelle création SENS.

Le public à 360 degrés, la proximité et le contact entre les spectateurs et les danseurs sont au cœur de la création.

« Il faut que le public ait accès aux corps qui dansent, qui respirent, à la voix qui s’expriment, aux touchers et aux regards », ajoute M. Rhéaume.

Quatre autres villes québécoises accueilleront les résidences de création de SENS au cours des prochains mois. Le spectacle final sera en tournée partout au Québec en 2025 et 2026 dans la même formule.

La réponse du public

Quelques spectateurs ont pris le temps d’expliquer comment ils se sont sentis lors des représentations.

Une dame âgée a dit : « Je me suis sentie importante. » Une autre avait l’impression que chaque scène était une émotion. Plusieurs ont mentionné qu’ils sentaient que le spectacle débutait dès leur accueil dans la salle, puisque ce sont les artistes eux-mêmes qui venaient à la rencontre du public. Cet échange de proximité a été beaucoup apprécié.

D’ailleurs, certains membres du projet MAVIE ont transmis leur ressenti avec des gestes pendant le spectacle, ce qui a touché la vingtaine de personnes présentes.