Guillaume Pineault se montre Vulnérable

On ne le présente plus, Guillaume Pineault est un humoriste de talent. Actuellement en tournée avec son deuxième one-man-show Vulnérable, il promet une incursion hilarante dans la vie de l’homme nouvellement célibataire. Il sera en prestation le 8 février à la salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles et le lendemain au Centre des arts de Baie-Comeau.

C’est avec beaucoup de fébrilité que l’humoriste de 40 ans commence son nouveau spectacle. S’il avait hâte de finir sa première tournée, il n’a pas perdu de temps pour enclencher la deuxième et présenter sa nouvelle création, Vulnérable.

En effet, son premier spectacle ayant été retardé de deux années à cause de la COVID-19, il a dû faire face à une longue période latente.

« C’était tellement long que quand le show est sorti, j’avais déjà hâte présenter d’autre matériel, et raconter autre chose. J’écrivais déjà le deuxième pendant que je faisais la tournée du premier. J’ai bien aimé l’exercice de faire un soir mon show Détour, le lendemain faire mon rodage de Vulnérable », déclare l’artiste en entrevue avec Le Manic.

Quand on lui demande pourquoi il a intitulé son spectacle Vulnérable, l’humoriste n’a pas peur de confier qu’il s’agit en fait d’une introspection.

« Je voulais présenter l’humain derrière l’humoriste. Je suis content de dire qu’avec tout le travail qu’on a fait, on finit par arriver à cet objectif-là. Il y a eu un petit peu d’introspection pour ce spectacle. »

Ainsi, Guillaume Pineault mise sur une approche plus intime, plus proche de son public pour ce nouveau tableau. Une mise à nu dont il ne sent pas gêné de parler devant son public. « Je ne suis pas gêné d’aborder des sujets qui ne font pas rire aux 5 secondes, mais qui vont faire réfléchir », confie-t-il.

Il rajoute également que sa partie préférée du spectacle est sans hésitation son numéro final, axé sur la communication et les barrières de langage qu’il a vécu durant sa jeunesse. « J’ai grandi avec un frère qui est sourd, donc ça va plus loin sur les barrières de langage. Je pense que les gens vont saisir l’étendue de grandir avec une personne qui a un handicap. »

De l’ostéopathie à l’humour

Guillaume Pineault, ostéopathe de profession, s’était donné un an pour s’essayer à l’humour, toujours en gardant son plan B. Aujourd’hui, cela fait maintenant 7 ans que l’humoriste vit de sa passion au quotidien.

« J’ai secrètement toujours espéré ne jamais retourner en ostéopathie et puis, à date, on touche du bois, ça va bien. » Pari gagnant quand on voit le succès que connaît l’artiste au Québec.

Et c’est avec beaucoup d’autodérision qu’il nous confie ses deux grandes qualités : « C’est un avantage pour moi, je connais tout le corps humain au complet, c’est ma force. Mais si jamais ton auto tombe en panne au bord de l’autoroute, je ne peux rien faire. Ça se limite à l’humour et le corps humain. »

Amoureux de la Côte-Nord

« J’adore ça, j’adore aller là-bas, dévoile l’artiste en parlant de la Côte-Nord. Aller à la microbrasserie St-Pancrace et aller à la rencontre des habitants. » En effet, l’humoriste n’en est pas à sa première fois dans la région et admet qu’il adore venir à Baie-Comeau pour ses représentations.

« Les gens nous reçoivent toujours super bien, c’est ça qui me touche. Je me déplace à des places où je ne connais personne et les gens viennent me voir. Ça me touche au plus haut point et ils sont tellement fins et super gentils là-bas », conclut Guillaume Pineault.

Pour les admirateurs de l’artiste, ou les curieux amoureux d’humour, il reste encore quelques places disponibles pour venir assister au nouveau spectacle de l’humoriste.