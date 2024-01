Un critique envers un aéroport fantôme

Est-ce que Baie-Comeau est prise dans un déclin, malgré les beaux discours, demande Gérard Pourcel? Certes, l’aéroport, porte d’entrée de la Manicouagan, possède un accueil « froid » et « déplorable », se désole le Baie-Comois.

M. Pourcel a interpellé les élus des différents paliers gouvernementaux afin de décrier la situation dont il a été témoin le 20 janvier.

Il reconduisait un homme d’affaires, habitué de la région et venu avec son avion personnel, à l’aéroport le samedi pour son retour.

Sur le chemin de l’aéroport, ce dernier appelle le numéro de téléphone que l’employé de l’aéroport lui avait donné la veille à son arrivée. Hélas, aucun signal.

L’aéroport est fermé le samedi. Incapable de joindre qui que ce soit, ils ont dû trouver une brèche dans la clôture et s’y faufiler pour que l’homme reparte en avion.

« Je me suis interrogé, car j’entends partout un discours qui dit de venir à Baie-Comeau, d’y investir, etc. Mais là, je me demande quelle image on donne à Baie-Comeau », lance M. Pourcel.

« De façon générale, l’accueil est froid et distant, on ne s’occupe pas de vous. C’est vraiment une catastrophe de ce côté-là », poursuit-il, précisant que l’aéroport possède peu de commodités ni système pouvant faciliter l’accès pour les vols privés.

« On pourrait faire mieux que ça et pas faire un peu n’importe comment. L’aéroport, c’est la porte d’entrée de la région. Quand l’aéroport est accueillant, ça rapporte à la région » déclare l’homme d’affaires en question, Alex Tarussov, président chez Détection Radex.

Ce dernier n’en est pas à son premier passage à Baie-Comeau et constate chaque fois le manque d’accueil de l’aéroport.