La MRC de Manicouagan précise le fonctionnement de l’aéroport

L’histoire qu’a vécue le Baie-Comois Gérard Pourcel à l’aéroport de Pointe-Lebel est une situation « vraiment exceptionnelle », précise le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong. Il est important de comprendre la différence entre le service de transport aérien, les vols privés et les urgences.

Pour les vols réguliers, il y a un horaire et du personnel à l’aéroport en tout temps lorsqu’il y a des départs et arrivées.

« Quand il y a des vols normaux, il y a du personnel en permanence à l’aéroport. […] Pour les vols nolisés, ls pilotes doivent nous avertir au moins deux heures à l’avance et ils ont aussi un plan de vol comme pour les autres vols, avant de partir », indique M. Furlong.

Lorsqu’un vol privé arrive ou quitte durant les heures normales la semaine, il y a toujours plusieurs personnes à l’aéroport.

« Si le pilote arrive en dehors des heures régulières, une personne va les accueillir s’il appelle à l’avance », continue-t-il.

Dans un cas d’urgence, les services sont connus et tout est prévu pour prendre en charge la personne en question le plus rapidement possible.

Le centre de santé prend les choses en main pour un déplacement avec Airmedic.

Finalement, Marcel Furlong indique recevoir plusieurs commentaires ou suggestions de la part d’usagers de l’aéroport pour optimiser le service.

Installer des machines distributrices et fonctionner avec un code à la porte pour les pilotes sont des solutions envisagées.

