Parc éolien dans la Manicouagan : une participation majoritaire à Pessamit

Le partenariat d’entente pour le projet éolien soumis par Innergex octroie une participation majoritaire au Conseil des Innus de Pessamit avec 39 %. Innergex (38 %) et la MRC de Manicouagan (23 %) se partagent les parts restantes.

« Au fil des derniers mois, nous avons développé une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel avec Innergex et nous sommes extrêmement heureux de conclure un partenariat avec eux pour réaliser un projet d’énergie renouvelable sur le Nitassinan », a déclaré Marielle Vachon, cheffe de la Première Nation des Innus de Pessamit, par voie de communiqué.

Cette participation majoritaire réjouit la Première Nation. Elle fait en sorte que le projet « est conforme aux valeurs traditionnelles de notre Première Nation ainsi qu’aux principes de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones », selon l’élue de Pessamit.

« [Il] se réalisera ainsi d’une manière respectueuse de nos droits ancestraux, de notre culture en plus de promouvoir le développement économique de notre communauté. »

Le président et chef de la direction d’Innergex, Michel Letellier, se dit fier « de la nature collaborative de ce projet en partenariat avec le Conseil des Innus de Pessamit et la MRC de Manicouagan ».

« L’établissement de relations à long terme avec les communautés autochtones et locales a toujours été au cœur de notre stratégie de développement depuis plus de 30 ans. Alors que nous continuons nos efforts de diversification, le Québec continue de représenter un marché de choix pour notre croissance, et notre équipe travaille activement à concevoir des projets communautaires compétitifs et rentables », a-t-il mentionné.

Quant au préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, il se réjouit « de faire partie des visionnaires qui misent aujourd’hui sur l’énergie éolienne afin d’offrir le meilleur aux générations futures ».

« Nous sommes d’autant plus ravis que les bases de ce projet reposent sur un partenariat solide et durable avec la communauté innue de Pessamit, partenariat inconditionnel pour les élus, afin de consentir au développement de la filière éolienne en Manicouagan », a-t-il ajouté.

Selon M. Furlong, les retombées économiques engendrées par ce parc éolien « profiteront directement à nos communautés locales ainsi qu’au développement manicois, et ce, pour des dizaines d’années à venir. »

