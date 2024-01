La descente aux affaires de Fred Pellerin

Conteur de génie de notre génération, Fred Pellerin est actuellement en tournée au Québec pour son dernier spectacle La descente aux affaires, où il promet une nouvelle fois une incursion intense dans son village de Saint-Élie-de-Caxton. Il sera en prestation le 3 février à la salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles et le lendemain au Centre des arts de Baie-Comeau.

Pour son septième spectacle, Fred Pellerin nous emmène une nouvelle fois avec lui du côté de son village natal afin d’y découvrir un nouveau personnage. Pour ce nouvel opus, vous pourrez suivre les aventures du marchand général, de ses affaires d’argent à ses affaires de cœur.

« J’ai sept spectacles de contes à ce jour, toujours sur le même village, Saint-Élie-de-Caxton et il y a toujours un cheptel de personnages, une cosmogonie dans le village. Le barbier, le curé, le forgeron, la belle lurette… Il y a toujours ces personnages qui sont là. »

« Et à chaque nouveau spectacle, il y a un des personnages qui devient la vedette du spectacle. Là je suis sur le cas du marchand général, donc celui qui tenait des boutiques sur l’avenue principale et qui a des commerces de détail et de généralités. Mais qui avait surtout un sens du chiffre très particulier, on pourrait qualifier ça d’un sens des affaires. Donc, on le suit dans son évolution de succès commercial et d’histoire d’amour », explique Fred Pellerin.

Le conteur confie cependant avoir changé de point de vue sur son personnage au fur et à mesure de l’évolution de l’écriture de son spectacle.

« Au début, j’ai pensé que je travaillais sur un conte qui parlait d’argent et puis je me suis rendu compte qu’en marchant dans l’argent, on rencontrait cette chose-là qu’on appelle le temps. À la jonction de l’argent et du temps, il y a aussi eu cette rencontre-là de l’amour. Donc, ça devient peut-être une histoire d’amour alors que ça devait être une histoire d’argent », conclut l’artiste.

Ami de la Côte-Nord

Le parolier est également un grand fan de la Côte-Nord et c’est avec beaucoup de joie et d’impatience qu’il revient fouler le territoire nord-côtier une nouvelle fois.

« Je suis content de retourner à Baie-Comeau et sur la Côte-Nord. Dans le travail que je fais, il y a ce plaisir-là de refaire le tour du Québec à peu près aux deux ans et c’est un grand privilège », déclare-t-il.

« Dans la vie, si j’avais un métier autre que celui-là, je n’irais sûrement pas à Sept-Îles et Baie-Comeau tous les deux ans. Alors que là, il m’amène à faire le tour et aller à la rencontre de ces villes et de ces villages éparpillés sur le territoire du Québec. Ça faisait quand même un petit bout de temps qu’on n’avait pas été sur la Côte-Nord, alors je pars là-bas avec ravissement », lance l’artiste aux 25 années de succès.

Un huitième spectacle en préparation

« Je pense qu’il ne s’est jamais présenté aussi tôt, ironise Fred Pellerin en parlant de son huitième spectacle en création. Cette tournée-là, elle a un et demi, elle est encore jeune pour moi, car je fais des tournées pendant 3 ou 4 ans à peu près. »

« Mais je pense que je vais me pencher vers le curé pour le prochain spectacle. Le curé a été le souffre-douleur pendant les sept premiers spectacles et là, on dirait que j’ai envie de lui donner la parole et de voir l’homme qui se cache derrière cette soutane », dévoile le conteur en entrevue avec Le Manic.