Le Drakkar de Baie-Comeau et le CPS Côte-Nord s’unissent pour la santé mentale

Le Drakkar de Baie-Comeau s’associe au Centre de prévention du suicide Côte-Nord, à l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et à l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) pour une campagne de sensibilisation à la santé mentale le 7 février 2024, lors du match contre les Wildcats de Moncton.

Au cours du match, les activités incluront une mise au jeu protocolaire, un kiosque d’information animé par le CPS Côte-Nord, des vidéos de joueurs abordant la santé mentale, et des annonces publiques. Cette initiative fait partie du programme Parlons-en de la LHJMQ, soutenu par le Drakkar, l’ACSM, le CPS Côte-Nord, et l’AQPS.

En sa 10e saison, Parlons-en a joué un rôle crucial en fournissant une formation sur la santé mentale et la sensibilisation au suicide à près de 8 600 personnes au cours de la saison 2022-2023. Principalement destinée aux athlètes (7 598), la formation a également touché des entraîneurs, du personnel, des logeurs et des parents, contribuant ainsi à promouvoir une culture d’ouverture dans les réseaux de soutien aux athlètes.

Joëlle Bernier, directrice des opérations et développement des affaires du Drakkar, souligne : « L’organisation du Drakkar est fière de participer à l’initiative Parlons-en avec les organismes qui font la promotion de la santé mentale. »

« Grâce à cette initiative nous pouvons rencontrer plusieurs centaines de personnes et discuter dans un contexte plus léger et convivial de la prévention du suicide et de l’importance d’ouvrir le dialogue sur cette problématique, » ajoute Gladys Tremblay, directrice générale du CPS Côte-Nord.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la LHJMQ dans le cadre du programme Parlons-en, qui vise le bien-être de ses joueurs. La Ligue démontre ainsi sa volonté de créer un environnement sain et sécuritaire, ou chacun puisse s’épanouir, chercher du soutien, et où la santé mentale est une priorité, » conclut Denise Byrnes, directrice générale de l’ACSM Division du Québec.