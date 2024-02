Les gymnastes de Baie-Comeau brillent lors de l’invitation régionale

Quelque 23 gymnastes du circuit régional du club de gymnastique de Baie-Comeau étaient en action les 20 et 21 janvier pour la compétition régionale qui se déroulait à Baie-Comeau. La quasi-totalité des participantes du secteur Manicouagan est revenue à la maison décorée d’une médaille.

15 ans et plus (R5)

Ève Cimon rafle l’or à la suite de ses excellentes performances à la table de saut, aux barres, au sol et au tumbling, termine au 4e rang au trampoline et à la poutre pour se hisser en première position au total de ses points dans sa catégorie.

Daphnée Lavoie a remporté l’argent au trampoline ainsi que le bronze aux barres et à la poutre.

Anne-Marie Bacon est repartie avec l’argent obtenu aux barres et a terminé en 4e position au tumbling.

Rose Blouin obtient une médaille d’argent pour donner suite à sa performance au sol et a terminé au 4e rang au tumbling.

Katrina Ramacière a gagné le bronze avec sa prestation au tumbling.

Chez les 13-14 ans (R5)

Maëlle Pineault a réussi à surpasser ses adversaires avec une 1re position aux barres, une 2e au saut et à la poutre, une 3e au tumbling pour gagner le bronze au total de ses points.

(R4)

La recrue Laurence Simard qui se hisse en 1re place aux barres et à la poutre, en 2e place au sol, en 7e au saut et en 8e position au trampoline et au tumbling. Elle repart avec la médaille d’argent pour le total de ses points sur 13 participantes.

Chez les 11-12 ans (R5)

Sarah-Jeanne Lepage gagne la 1re place avec l’or au sol et obtient une 4e place aux barres et à la poutre.

Amélia Morin performe au saut en obtenant l’or, repart avec l’argent aux barres et à la poutre ainsi que le bronze au trampoline, pour finir au 3e rang sur le podium.

De son côté, Marilou Lavoie gagne la médaille d’or au tumbling, celle d’argent au trampoline et le bronze au saut et aux barres.

Juliette Simard débute sa saison de belle façon avec une 1re place aux barres et à la poutre, une 2e au saut, une 3e au sol, ce qui la hisse sur la plus haute marche du podium dans sa catégorie.

(R4)

Juliette Labrie arrive en première position grâce à ses performances aux barres, à la poutre et au sol, gagne le bronze au tumbling, termine au 4e rang à la table de saut et 8e au trampoline, ce qui la classe au premier rang des 15 participantes de sa catégorie.

Zanaé Lavoie gagne l’or au trampoline, l’argent à la poutre, le bronze aux barres asymétriques, se classe en 6e position au sol et au tumbling ainsi qu’en 8e au saut, pour repartir avec l’or tout comme Juliette Labrie.

Livia Thibeault repart avec la médaille d’argent pour sa performance au sol, celle de bronze au saut, termine au 5e rang aux barres et au 7e à la poutre et au trampoline et se hisse en 5e place au total des engins.

Lily-Jade Massey mérite l’argent aux barres, une 4e place au sol, une 5e au trampoline et au tumbling, une 6e au saut ce qui lui permet d’accéder au 3e rang au total de ses points.

Chez les 9-10 ans (R4)

Finalement, Daphnée Imbeault remporte la médaille d’or aux barres asymétriques, l’argent à la poutre, le bronze au trampoline, une 4e position à la table de saut, une 5e au tumbling et une 6e place au sol pour terminer en 4e au cumulatif de ses points.

Laurie Vigneault se classe en 1re place au trampoline, en 2e au sol, finit 3e au tumbling et au saut et 4e aux barres et à la poutre, clôturant sa première compétition en 3e place au final.

Léonie Boulianne gagne l’argent avec ses prestations au saut et aux barres, le bronze à la poutre, termine au 5e rang au sol et au 6e au trampoline et au tumbling.

Alicia Deschênes s’est surpassée en montant sur la plus haute marche du podium suite à ses performances au sol, à la poutre et au saut. Elle remporte également l’argent au tumbling et le bronze aux barres pour terminer au premier rang des 9 participantes.

Le Club de gymnastique de Baie-Comeau regroupe 39 gymnastes pour le volet compétition, dont 26 au niveau régional et 13 au niveau provincial.