Victoire en prolongation à Québec

Concluant un voyage de trois matchs en trois jours sur la route, le Drakkar a difficilement vaincu les Remparts 2-1 en prolongation au Centre Vidéotron samedi après-midi.

Ç’aura été beaucoup plus compliqué que la veille, mais les nord-côtiers ont su trouver à nouveau une façon de gagner. En début de troisième période, il n’y avait toujours pas de but au tableau. Les Remparts prirent les devants par l’entremise de Pier-Étienne Cloutier, qui marquait son 9e de la saison.

Le Drakkar choisit cependant son avantage numérique suivant pour lui aussi faire bouger les cordages. Les frères Boilard s’échangèrent la rondelle durant une percée au filet et c’est Raoul qui complète la manoeuvre. C’est finalement Justin Gill qui trancha le débat en fin de période de prolongation.

«Après avoir perdu le match à Drummondville, c’étaient 4 points vraiment importants. Les autres équipes commencent à avoir le beat que nous on avait depuis le début de l’année. C’était important d’aller chercher ces deux victoires-là pour améliorer notre place au classement. C’était notre troisième en trois soirs. L’énergie était peut-être moins là, mais je suis content de l’effort qu’on a donné.», a dit l’auteur du but gagnant.

Jean-François Grégoire a d’ailleurs reçu positivement l’un des commentaires de son vétéran de 20 ans, visiblement frappé de plein fouet par la dure défaite de jeudi soir. « C’est une bonne chose qu’ils le réalisent et que ça vienne d’eux. On a eu une première moitié de saison extraordinaire. On est revenus et on a échappé quelques matchs, pour différentes raisons: Des fois parce qu’on ne s’est carrément pas présenté, d’autres fois parce que l’autre équipe a mieux joué. Les joueurs ont toujours les mêmes outils, c’est juste qu’il faut approcher les matchs différemment. », a dit le pilote du Drakkar.

Contrairement à la rencontre de la veille, on ne vit absolument pas la même animosité entre les deux groupes, que ce soit pendant le jeu ou après les coups de sifflet. Disons simplement que les arbitres en chef ont eu un après-midi beaucoup moins occupé que leurs prédécesseurs. Chez les Remparts, la discipline a été le mot d’ordre, tel que souligné par l’attaquant Pierre-Étienne Cloutier et l’entraîneur-chef Éric Veilleux après la partie.

Défensivement, les deux équipes se sont illustrées. Le Drakkar n’accorda que 19 tirs cadrés, dont ont seulement 5 ont été dangereux. Au bout du compte, la seule véritable erreur commise en défensive aura été le seul but de son adversaire. Chez les Remparts, on se dit également très satisfait de la prestation générale de l’équipe.

« On voulait être disciplinés, on voulait jouer physique et on voulait compétitionner. Défensivement, A1; Dans notre zone, on n’a pas donné grand chose. On a bloqué beaucoup de lancers. C’est ça le hockey. Cette année, avec ce qu’on a présentement, il faut se sacrifier. Très fier de notre club aujourd’hui. », a dit l’entraîneur-chef québécois Éric Veilleux.

Chouinard quitte

Émile Chouinard disputait un 200e match en saison régulière dans la LHJMQ aujourd’hui, un plateau qu’il atteint au moment de se retirer en vue des traitements nécessaires au lymphome de Hodgkin. L’organisation des Remparts a d’ailleurs offert à la famille Chouinard, originaire de la région, une loge corporative pour souligner l’événement. Le défenseur a été choisi première étoile de la rencontre.

«C’est un leader né. C’est aussi pour ça que ça me rend triste. Je le vois jouer depuis 4 ans et à quel point il a travaillé fort pour cette équipe-là. De ne peut-être pas avoir la chance de finir l’année avec nous autre, ça doit être très dur pour lui.», a souligné Justin Gill.

Le Drakkar aura rendez-vous avec deux des bonnes équipes de la division Maritimes la semaine prochaine à Baie-Comeau. Les Wildcats de Moncton et les Eagles du Cape Breton effectueront leur visite annuelle au Centre Henry-Leonard.