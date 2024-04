Briser les préjugés de l’autisme

La sensibilisation à l’autisme est au cœur des préoccupations en ce mois d’avril, avec une série d’événements organisés par l’organisme Action Autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan. Il est l’heure de détruire les préjugés qui nuisent encore aujourd’hui à l’inclusion des personnes autistes.

Le mois d’avril est synonyme de sensibilisation à l’autisme, et cette année ne fait pas exception au Québec.

Dans le cadre de ce mois dédié au trouble du spectre de l’autisme (TSA), l’organisme Action Autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan met en place un ensemble d’activités spéciales visant à informer, soutenir et rassembler la communauté autour de cette cause importante et à soutenir les familles touchées par ce trouble neurodéveloppemental.

Les activités

Le programme prévoit une diversité d’initiatives, notamment des activités familiales de quilles, en forêt, le déjeuner annuel à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau ainsi que de nombreuses autres au fil du mois.

Mais surtout, une marche de sensibilisation à l’autisme est également organisée au parc des Pionniers le 27 avril à 13 h et ouverte à tous pour soutenir et venir à la rencontre de l’organisme et de ses membres.

Une conférence exclusive pour les membres portant sur l’autisme, la dépression et la santé mentale sera également à l’ordre du jour. Selon Isa-Ève Tremblay, coordonnatrice de l’organisme, l’autisme peut souvent être accompagné de dépression, car « ça peut être difficile de vivre dans un monde de neurotypique quand on est autiste. Ça peut apporter des problèmes de santé mentale ».

Les missions d’Action Autisme

La mission d’Action Autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan est de soutenir et conseiller les familles.

L’organisme propose une grande gamme de services afin d’offrir « du répit à nos familles, soit à la maison, soit à notre local, raconte la coordonnatrice de l’organisme. On offre des journées d’activités en fin de semaine et des journées pédagogiques ».

« On a un camp de jour spécialisé pour nos membres. On offre de l’aide aux devoirs et des formations aux parents. On fait divers ateliers pour nos jeunes adultes, des ateliers de cuisines, artistiques, danse, peinture, musicothérapie », dit-elle.

Action Autisme accueille des membres de tous âges, offrant un soutien adapté aux besoins spécifiques, des jeunes enfants aux adultes.

Pour Mme Tremblay, « les besoins diffèrent avec l’âge. On a des membres qui vont venir que pour nos groupes de discussion […]. On a aussi des adultes où les familles ont encore besoin de répit, car le membre n’est pas encore autonome. »

« Avec le temps, on se rend compte que les besoins changent. Les jeunes ont des diagnostics plus tôt, donc on a beaucoup de nouvelles familles où les jeunes sont vraiment en âge très scolaire. Souvent, les parents ne réussissent pas à avoir des garderies pour ces jeunes-là à cause de leurs particularités. C’est sûr qu’on a beaucoup plus de demandes de répit dans le jour qu’on en avait avant par le passé », ajoute Mme Tremblay.

Une augmentation des TSA

Action Autisme doit aussi faire face à la constante augmentation du nombre de membres chaque mois.

« On a également plus de demandes au niveau de nos adultes et jeunes adultes autonomes ou semi-autonomes, qui ressentent le besoin de sociabiliser, rencontrer des jeunes ou avoir de l’accompagnement pour faire des activités. C’est comme de nouveaux volets qu’on compense et qu’on va devoir développer. C’est un besoin de nos familles », mentionne la coordonnatrice.

Cette dernière ne peut pas donner de statistiques précises, mais « on voit chaque mois augmenter notre nombre de membres ». « Pour nous, c’est quand même un signe qu’il y a de plus en plus de diagnostics. On a de nouveaux abonnements chaque mois, et c’est quand même quelques-uns. »

Pour offrir ses nombreux services, l’organisme bénéficie de subventions du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), de Centraide, de l’Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de la Côte-Nord (ARLPHCN) et d’Emploi Québec pour ses activités.

L’équipe d’Action Autisme est principalement composée d’étudiants en éducation spécialisée, dédiés à offrir un soutien de qualité à ceux qui en ont besoin.

Ainsi, à travers ses diverses initiatives et son engagement continu, Action Autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan demeure un pilier essentiel dans la promotion de la sensibilisation à l’autisme et le soutien aux personnes touchées.