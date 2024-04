230 raquettes au Championnat régional de badminton du RSEQ Côte-Nord

Il y avait du moineau dans les airs des gymnases du Centre Éducatif L’Abri et du Centre Cartier, à Port-Cartier, en fin de semaine. C’était le Championnat régional de badminton du RSEQ Côte-Nord.

La compétition regroupait pas moins de 230 jeunes du primaire et du secondaire. Pour les jeunes du secondaire, le tournoi servait de sélection pour le Championnat provincial du RSEQ qui se tiendra du 26 au 28 avril à l’Académie Ste-Thérèse… de Sainte-Thérèse.

La délégation nord-côtière devrait être confirmée dans les prochains jours.

Médaillés du Championnat régional RSEQ (Photos au www.facebook.com/rseqcn)

Volet Secondaire

Benjamin

Simple féminin

Or : Julianne Deschênes (des Berges)

Argent : Laurence Nolet (des Berges)

Bronze : Mégane Turcotte (CEL’A)

Simple masculin

Or : Marley St-Onge Pinette (Manikanetish)

Argent : Benjamin Perron (JDN/Manikoutai)

Bronze : Mathieu Parisé (JDN/Manikoutai)

Double féminin

Or : Madeleine Hovington/Loriane Paquet (des Berges)

Argent : Julianne Deschênes/Maëly Deschênes (des Berges)

Bronze : Kawthar Ibrahim/Julianne Tashereau (JDN/Manikoutai)

Double masculin

Or : Pishimuss Vollant-Roy/Kyle Louis-Ambroise (Manikanetish)

Argent : Mickaël McKenzie/Marley St-Onge Pinette (Manikanetish)

Bronze : Massil Cisca Zerrougui/Benjamin Perron (JDN/Manikoutai)

Mixte

Or : Madeleine Hovington/Zachary Lecompte (des Berges)

Argent : Maëly Deschênes/Liam Gauthier (des Berges)

Bronze : Mathilde Chamberland/Félix Tremblay (des Berges)

Bannières – Féminin : Berges / Masculin : Manikanetish / MX : Berges

Cadet

Simple féminin

Or : Julia Gagnon (des Berges)

Argent : Emma-Rose Belley (CEL’A)

Bronze : Kelly-Ann Deschênes (des Berges)

Simple masculin

Or : Guillaume Bacon (CEL’A)

Argent : Mathieu Martin Létourneau (des Berges)

Bronze : Vincent Paquet (des Berges)

Double féminin

Or : Julia Gagnon et Julianne Gilbert (des Berges)

Argent : Kelly-Ann Deschênes/Jeanne Hovington (des Berges)

Bronze : Magalie Deschênes et Mathilde Gagnon (des Berges)

Double masculin

Or : Gabriel Beaulieu/Christopher Blais (JDN/Manikoutai)

Argent : Cyril Gauthier et Mathieu Martin Létourneau (des Berges)

Bronze : Michael Dufour/Louis-Jules Gauthier (des Berges)

Mixte

Or : Emma Rose Belley/Guillaume Bacon (CEL’A)

Argent : Jeanne Hovington/ Vincent Paquet (des Berges)

Bronze : Alicia Fontaine/Penute Malleck Rich (Manikanetish)

Bannières – Féminin : Berges / Masculin : Berges / MX : CEL’A

Juvénile

Simple féminin

Or : Zoé Ranson (CS Littoral)

Argent : Tammy Mestokosho (Teueikan)

Bronze : Amélie Riverin (Uashkaikan)

Simple masculin

Or : Nathan Dechamplain (IESI)

Argent : Julien Laurencelle (des Berges)

Bronze : Olivier Gauthier (des Berges)

Double masculin

Or : Thomas Gilbert/Julien Laurencelle (des Berges)

Argent : Jérôme Audette et Nathaniel Tremblay (IESI)

Bronze : Nathan Dechamplain/Denzel Hervieux (IESI)

Mixte

Or : Juliane Gilbert/Olivier Gauthier (des Berges)

Argent : Magalie Deschênes/Alexis Gagnon (des Berges)

Bronze : Zoé Ranson/Jayce Flynn (CS Littoral)

Bannières – Féminin : Littoral / Masculin : Berges / MX : Berges

Volet Primaire

Colibri

Simple féminin

Or : Madison Gauthier (NDSC)

Argent : Laurie Dufour (EMI)

Bronze : Juliette Boulianne (EMI)

Simple masculin

Or : Xavier Dufour (NDSC)

Argent : Éliot Boulianne (NDSC)

Bronze : Louis-Félix Lavoie (NDSC)

Double féminin

Or : Alia Savard/Madison Gauthier (NDSC)

Argent : Juliette Boulianne/Laurie Dufour (EMI)

Bronze : Mathilde Hovington/Laurélie Perron (NDSC)

Double masculin

Or : Alexis Beaulieu/Thomas Laurencelle (EMI)

Argent : Éliot Boulianne/Xavier Dufour (NDSC)

Bronze : Malik Deschênes/Louis-Félix Lavoie (NDSC)

Bannières – Féminin : NDSC / Masculin : NDSC

Moustique

Simple féminin

Or : Léonie Hovington (NDSC)

Argent : Élyrose Beaulieu (EMI)

Bronze : MaÏka Dufour (NDSC)

Simple masculin

Or : Benjamin Laprise (NDSC)

Argent : Pierre-Marc Bouchard (NDSC)

Bronze : Lucas St-Laurent (des Découvertes)

Double féminin

Or : Charline Gauthier/Léonie Hovington (NDSC)

Argent : Océane Dufour/MaÏka Dufour (NDSC)

Bronze : Élyrose Beaulieu/Marie Lou Dufour (EMI)

Double masculin

Or : Pierre-Marc Bouchard/Benjamin Laprise (NDSC)

Argent : Logan Bédard/Lucas Chamberland (EMI)

Bronze : Quentin Girard/Zack Deschênes (NDSC)

Bannières – Féminin : NDSC / Masculin : NDSC