Une autre campagne de financement atteint un record

C’est au tour de La Vallée des Roseaux d’atteindre un montant record, alors qu’elle termine sa campagne de financement 2023-2024 en ayant amassé pas moins de 725 000 $.

L’objectif de départ était audacieux. Les présidents d’honneur Yvan et Maxime Lajoie avaient mis la barre haute avec un objectif de 625 000 $. Ce montant avait déjà été nommé dans le passé comme objectif, mais il n’a jamais été atteint.

Sous le thème En famille, dans la joie, on va encore plus loin, la directrice générale de La Vallée des Roseaux, Marie-Ève Plante, souligne que la campagne a été menée avec « confiance en combinant l’effort collectif de la population et les entreprises de la région ».

« Ce qui est assez impressionnant, c’est de voir qu’année après année, les résultats de la campagne augmentent. Ça nous prouve la confiance de la population envers la deuxième plus vieille maison de soins palliatifs au Québec », déclare le président du conseil d’administration de l’organisme, Dany Belzile.

« Au fil du temps, La Vallée des Roseaux, s’est avérée être un lieu de rencontre propice à la création de liens durables », mentionne-t-elle.

La prochaine présidence d’honneur sera assumée par Carl Castonguay de La Galerie du Tapis. M. Castonguay est un jeune entrepreneur établi dans la région et qui s’implique dans sa communauté depuis plusieurs années.

« Donateur engagé, je suis confiante que ce sera une autre excellente campagne qui nous attend », déclare Marie-Ève Plante.