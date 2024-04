La Ville de Baie-Comeau rencontre les utilisateurs du centre Henri-Desjardins

Les élus de Baie-Comeau ont expliqué la décision d’optimiser le centre Henri-Desjardins aux responsables de quelques organismes de sport mineur (patinage de vitesse, patinage artistique, hockey). Le déménagement du club de curling à cet endroit avait fait peur à certains d’entre eux.

« Par ailleurs, des pistes de solution pour l’aménagement d’horaire ont déjà été brièvement discutées, ce qui est très positif », assure le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, sur ses réseaux sociaux.

L’élu rappelle que des plages horaires de soir et de fin de semaine sont actuellement non utilisées et disponibles et qu’il y a une grande marge de manœuvre concernant les plages horaires de patinage libre.

« À terme, nous aurons trois glaces : des villes comparables (population et utilisation) réussissent à fonctionner à deux glaces », écrit-il.

Le maire souligne également que plusieurs organismes vivent de réels enjeux pour la pratique de leur sport. « La disponibilité du pavillon du Lac fera partie de la solution », dévoile-t-il.

L’aspect monétaire est aussi lié à cette décision municipale. « Dédoubler des équipements pour fabriquer de la glace est extrêmement coûteux, autant en acquisition qu’en entretien », témoigne M. Desbiens, ajoutant que ne pas maximiser l’utilisation des plateaux sportifs coûte de l’argent aux contribuables.

« Quand le conseil municipal prend une décision, il doit penser à l’ensemble des citoyens », conclut-il.