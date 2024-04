Johannie Drolet décorée d’une médaille

Johannie Drolet, native de Baie-Comeau et étudiante au Collège Notre-Dame-De-Foy en Composition musicale et techniques audio à l’image, a reçu la Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse le 7 avril à Québec, des mains de la lieutenante-gouverneure Manon Jeannotte.

La Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse a pour but la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de Québécois qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise.

Johannie Drolet est fière de pouvoir s’asseoir aujourd’hui sur le banc des lauréats de cette récompense provinciale.

« Je n’attendais pas ça, j’étais surprise, mais c’est une belle surprise », confie-t-elle au journal Le Manic.

« Depuis cet automne, j’ai commencé en Composition et techniques audio à l’image et c’est en lien avec ce programme que j’ai eu la médaille. Ça fait une belle reconnaissance, car dans les dernières années, j’ai vraiment travaillé fort pour me rendre là où je suis en ce moment, et ça fait du bien. Je ne m’y attendais vraiment pas », rigole-t-elle.

Quand elle pense à son avenir, la Baie-Comoise d’origine veut faire sa place dans le monde musical. « Mon programme est vraiment centré sur la musique à l’image, la musique de film, de télévision. Et puis j’aimerais ça devenir compositrice », divulgue-t-elle.

Actuellement très concentrée sur la fin de sa session, Johannie Drolet participe à plusieurs collaborations avec d’autres écoles au Québec.

« On collabore avec le programme BASA à Laval où ils font un court-métrage pour leur projet de fin de session. On collabore avec eux pour faire leur musique avec toute notre équipe. On collabore également avec le Cégep de Montréal, en animation 2D/3D puis on fait aussi la musique pour ça. On a vraiment de belles collaborations en ce moment », se réjouit la musicienne.