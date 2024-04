Pont de l’île d’Orléans : la Coalition Union 138 n’entre pas dans le jeu des comparaisons

La construction du nouveau pont de l’île d’Orléans, annoncée le 16 avril, ne menace pas le projet de pont sur la rivière Saguenay, selon la Coalition Union 138.

Le porte-parole de la Coalition, Guillaume Tremblay, ne veut pas comparer le projet nord-côtier à celui annoncé officiellement ce matin par Québec.

« On ne veut pas entrer dans le jeu des comparaisons parce qu’on ne parle pas de la même chose quand on parle de l’île d’Orléans versus quand on parle de notre région », lance-t-il en entrevue. M. Tremblay croit plutôt que cette nouvelle construction vient appuyer le bien-fondé du pont à Tadoussac.

« Ce qu’on entend par rapport au pont de l’île d’Orléans, c’est une question d’enjeu de sécurité. On a ces mêmes arguments-là au niveau de la sécurité routière. C’est une question de développement économique pour les gens de l’île d’Orléans. On parle de développement économique aussi pour la Côte-Nord », affirme le porte-parole.

Selon Guillaume Tremblay, la réalisation du pont sur le Saguenay dépend de la volonté politique. « Ce n’est pas une question de coûts quand on veut construire une infrastructure comme celle-là. C’est d’abord et avant tout une question de volonté politique », soutient-il.

« On le voit, dans ce cas-là, la volonté politique est là. Nous, comme Coalition, ce qu’on s’attend, c’est que cette même volonté politique qu’ils vont avoir pour les 7 000 citoyens de l’île d’Orléans, qu’on soit capable de l’avoir pour les 100 000 citoyens de la Côte-Nord », enchaîne M. Tremblay.

Le porte-parole a tout de même sursauté quand il a pris connaissance du coût de la construction de l’infrastructure qui s’élève à près de 2,7 milliards de dollars.

Est-ce cette explosion des coûts de construction touchera aussi le projet du pont reliant Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine? Guillaume Tremblay ne le sait pas pour l’instant.

« On attend impatiemment le résultat des deux études pour qu’on soit capable de mettre un coût le plus précis possible sur ce dossier-là. Mais, on le sait, avec l’inflation, les coûts de construction ont augmenté partout », commente-t-il.

Toutefois, la Coalition Union 138 n’avait pas fait de prédiction quant aux possibles coûts de construction du pont nord-côtier. « On le disait, c’est d’abord et avant tout une question de volonté politique », fait savoir le porte-parole.

Rencontres à venir

Selon M. Tremblay, des rencontres sont prévues prochainement avec le comité de liaison pour le projet du pont sur le Saguenay. L’étude socio-économique serait complétée, informe le porte-parole de la Coalition.

« On attend impatiemment d’être convoqué par le comité de liaison pour voir le premier résultat de la première étude. On attend les résultats des deux études cet automne. Donc, normalement, on devrait être convoqué assez rapidement pour pouvoir poursuivre l’évaluation des travaux », ajoute-t-il précisant qu’il souhaite que les résultats des études soient rendus publics.