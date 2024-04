Une fermeture définitive pour Les 3 Barils

C’est dans un restaurant désert que Daniel Larrivée a demandé à rencontrer le journal Le Manic, vivant ainsi ses derniers instants dans son entreprise, une institution de la restauration à Baie-Comeau.

À l’intérieur des murs du connu resto-bar Les 3 Barils, le propriétaire des 21 dernières années, Daniel Larrivée confie que la fermeture temporaire annoncée sur les réseaux sociaux le 10 avril sera finalement définitive.

Les raisons ? Une panoplie de défis à surmonter depuis 2020.

« La pandémie a eu des effets considérables sur le restaurant et nous amène malheureusement à cette décision », peut-on lire dans le communiqué remis par M. Larrivée, accompagné de sa conjointe Louise Tremblay et sa fille Audrey Caron, lors de la rencontre.

Émotive et discrète, la famille Larrivée, qui détient cette institution baie-comoise depuis sa fondation en 1974, allait souffler 50 bougies en octobre.

« Vu mon âge, ça ne me tente pas de recommencer, mais on a espoir que ça pourra rouvrir avec quelqu’un d’autre », mentionne celui qui a pris la relève de son père à la tête de l’entreprise familiale.

L’homme d’affaires souhaite de tout cœur qu’un entrepreneur puisse reprendre les rênes du restaurant pour sa clientèle qui passe les portes de l’entreprise depuis un demi-siècle.

« Je veux aussi remercier mes employés », ajoute-t-il d’un souffle triste précisant qu’il souhaite ralentir.

Daniel Larrivée souligne également le soutien et la collaboration de sa conjointe qui a travaillé avec lui ces 16 dernières années. En plus de l’avoir rencontré sur place, il mentionne « qu’elle fait partie d’un gros morceau du restaurant », puisqu’elle a réussi à trouver des solutions pour survivre lors des années plus difficiles dans les deux dernières décennies.

« Une grande histoire derrière cette entreprise »

Monsieur Robert Larrivée, le père de Daniel Larrivée a constitué cet endroit de prédilection à Baie-Comeau. Accompagné de Richard Nadeau et Pierre Picard, il a fait de l’endroit le premier choix de plusieurs comme lieu de rassemblement pour toutes les occasions.

Ce sentiment d’appartenance était tout aussi important pour M. Larrivée qui a repris l’entreprise de son paternel en 2003.

Ayant été plongeur à l’âge de 15 ans lors de l’ouverture, le Baie-Comois a porté tous les chapeaux au fil du temps avant de devenir le propriétaire, il y a 21 ans.

Carburant aux nouveaux projets, voulant toujours offrir plus à sa clientèle et désirant faire des changements pour améliorer l’établissement, M. Larrivée n’a que de précieux souvenirs reliés à sa carrière de restaurateur.

« La fidélité des générations qui ont continué de fréquenter le restaurant toutes ces années, c’est ce que je vais me rappeler le plus », lance-t-il avec nostalgie.

La relève

Sa fille Audrey Caron se souvient aussi de tous ces souvenirs familiaux. « Papi était un rassembleur », dit-elle. « Il y a une grande histoire derrière cette entreprise », rappelle-t-elle disant que cette ambiance festive est toujours restée.

Ne désirant pas poursuivre la lignée des Larrivée comme propriétaire, Mme Caron souhaite tout comme son papa que quelqu’un lève la main pour acquérir cette entreprise déjà bien établie.

« On espère que quelqu’un d’autre va le reprendre, c’est mon plus grand souhait, j’aimerais vraiment que ça continue plusieurs années », conclut M. Larrivée, prêt à vendre à un ou des acheteurs.